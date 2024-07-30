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国有大行下调存款挂牌利率影响几何？

邢 萌
2024年07月30日09:11 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：国有大行下调存款挂牌利率影响几何？

日前，六大国有银行集体调降存款挂牌利率，活期存款、定期存款、协定存款、通知存款等利率均有所下调，降幅为5个基点至20个基点不等，引发市场关注。

根据存款利率市场化调整机制，银行存款利率与1年期贷款市场报价利率（LPR）和10年期国债收益率挂钩。在年内10年期国债收益率持续下行的背景下，且7月份1年期LPR下调后，国有大行下调了存款挂牌利率，这增强了存贷款利率之间的联动，有利于稳定银行净息差，推动融资成本稳中有降。

国有大行下调存款挂牌利率，有利于其降低负债成本、稳定净息差，改善盈利水平。净息差反映的是吸收存款、发放贷款的金融资源配置效率，是衡量商业银行盈利能力的主要指标之一。当前，商业银行的净息差水平处于历史低位，同时也面临着净息差下行压力，影响营业利润水平。这种形势下，国有大行下调存款挂牌利率，尤其是下调中长期存款挂牌利率，可直接减少利息支出，缓解存款定期化、长期化带来的负债成本压力，进一步稳定银行净息差，拓宽自身的盈利空间，同时也有利于其增强资本金实力，提高银行的内在价值。

同时，国有大行下调存款挂牌利率，有利于其降低资金成本，为贷款利率下调创造空间，进而有利于降低实体企业尤其是中小企业的融资成本，激发信贷活力，促进实体经济发展。

此外，国有大行下调存款挂牌利率，还有利于引导资金流向市场，提振消费与投资。存款挂牌利率下调后，储蓄回报减少，能够推动部分存款“搬家”至其他渠道，引导个人和企业将更多资金用于消费与投资，进一步巩固经济恢复向好的态势。

我们也要看到，国有大行下调存款挂牌利率，影响的是增量存款，存量存款不受影响，其利率下行尚需等待存款到期。这就意味着，存款“搬家”并非是大规模集中释放到市场，而是个循序渐进的过程，对于市场的长期影响较大。业内普遍认为，在存款“搬家”过程中，银行理财、货币基金、债券基金等风险低、收益稳健的产品有望迎来增量资金，对于金融机构来说也是难得的展业机遇。

按照以往经验，存款挂牌利率下调，遵循着国有大行先行示范，股份制银行、地方性银行有序跟进的趋势。事实也正是如此，目前已有招商银行、平安银行、中信银行等10余家股份制银行跟进下调存款挂牌利率。

可以预期的是，随着越来越多银行下调存款挂牌利率，将更加有效地稳定银行业净息差，提高行业盈利能力，增强服务实体经济质效，激发消费和投资动力，推动经济持续回升向好。

(责编：杨曦、陈键)
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