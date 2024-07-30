吴晓璐

原标题：切实维护市场平稳运行 更大力度服务实体经济回升向好

7月29日，证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。

下一步，证监会将突出抓好六方面工作，即切实维护市场平稳运行，更大力度服务实体经济回升向好，推动股票发行注册制走深走实，培育高质量上市公司，着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险，大力提升监管执法效能。

会议指出，学习好贯彻好二十届三中全会精神是当前和今后一个时期证监会系统的一项重大政治任务。要深刻认识党的二十届三中全会的重大意义，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到二十届三中全会决策部署上来，精心制定学习宣传贯彻方案，扎实开展多层次、全覆盖的学习培训和宣传宣讲，以钉钉子精神抓好改革任务落实，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议强调，二十届三中全会对进一步深化资本市场改革作出重要部署。当前，我国资本市场已经到了向高质量发展加快转变的阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕服务中国式现代化，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，通过进一步全面深化改革来破除体制机制障碍和结构性问题，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

一是以改革促稳定，建立增强资本市场内在稳定性长效机制。

二是以改革促发展，更好服务高水平科技自立自强和新质生产力发展。增强资本市场制度的包容性适应性，完善私募股权和创业投资“募投管退”支持政策，提升对科技创新企业的全链条全生命周期服务能力。

三是以改革强监管，切实保护投资者合法权益。突出加强“五大监管”，进一步完善涵盖市场各参与主体、各业务领域的监管制度机制，畅通投资者维权救济渠道。

四是以改革强队伍，深入推进证监会系统自我革命。加强党对资本市场的全面领导，坚定不移正风肃纪反腐，强化重担当、重实干、重实绩的鲜明选人用人导向，打造监管铁军。

会议指出，今年以来，在党中央、国务院坚强领导下，证监会系统扎实推动新“国九条”及资本市场“1+N”政策文件落实落地，统筹推进强监管、防风险、促进高质量发展各项工作。同时，全力配合中央巡视，深入推进党纪学习教育，不断强化严的氛围。下一步，要认真贯彻党中央、国务院关于坚定不移实现全年经济社会发展目标的决策部署，突出抓好以下工作。

一是切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。

二是更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。

三是推动股票发行注册制走深走实。完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革。

四是培育高质量上市公司。引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。

五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。

六是大力提升监管执法效能。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，健全监管执法机制，强化科技赋能，严肃惩处重大违法个案。

会议要求，中央巡视是对证监会系统的一次“政治体检”，要以抓好中央巡视整改为契机，全面加强证监会系统党的建设，深入推进全面从严治党，补短板、强弱项、真整改，不断提高队伍的纯洁性、专业性、战斗力。深化党纪学习教育，深入纠治“四风”问题，巩固拓展政商“旋转门”、“逃逸式辞职”治理成效，保持“零容忍”反腐高压态势，加大力度铲除腐败滋生的土壤和条件。坚持严管厚爱相结合，抓好各级领导班子和干部队伍建设，为资本市场高质量发展提供坚强保障。

(责编：杨曦、陈键)

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