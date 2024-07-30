原标题：国家金融监督管理总局：着力防控重点领域金融风险

本报讯 （记者刘琪）7月29日，国家金融监督管理总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，传达贯彻党的二十届三中全会精神，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。

会议强调，党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期，召开的一次十分重要的会议。学习好贯彻好党的二十届三中全会精神，是当前和今后一个时期总局系统的一项重大政治任务。要深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，扎实推动全会精神入脑入心、落地落实。系统各级党委要结合实际制定学习宣传贯彻方案，把学习全会精神作为理论学习中心组的重点内容，原原本本学、全面系统学，领会精神实质，把握核心要义，推动迅速掀起学习宣传贯彻全会精神的热潮。

会议要求，要按照党中央部署的重点改革任务，突出问题导向，围绕发展所需，细化总局改革方案，明确各项改革举措的时间表、路线图、优先序和责任人。系统各单位要切实增强责任感和使命感，建立健全链条完整、环环相扣的改革推进机制，以钉钉子精神抓好各项改革任务的落实。要充分尊重基层和群众首创精神，鼓励各单位探索创新可复制的经验做法，及时在全系统总结推广。要强化重大改革落实情况督查督办和跟踪问效，以实绩实效和人民群众满意度检验改革成果。

会议指出，今年以来，系统上下深入贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，围绕党中央、国务院重大决策部署，事不避难、务实笃行，推动各项工作取得明显成效。总局系统机构改革稳步实施，“四级垂管”监管架构正式形成。中小金融机构改革化险取得积极进展，重点领域风险化解有序推进。强监管严监管初见成效，监管制度建设全面提速，监管执法力量得到加强。金融服务实体经济质效持续提高，保险覆盖面和保障水平稳步提升。全面从严治党不断深入，“四新”工程实施有声有色。

会议要求，系统上下要坚决贯彻落实党中央、国务院关于下半年工作的决策部署，围绕年度目标任务，扎实推进防风险、强监管、促发展各项工作。一是着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。二是坚决落实强监管严监管要求。立足监管实践，紧盯实质风险，健全金融法制，提升执法效能。加快形成“上下贯通、责任清晰、执行有力、高效有序”的监管体系，切实将“四级垂管”优势转化为金融监管效能。积极主动加强央地协同，合力防范打击非法金融活动，配合做好地方金融组织监管，更好实现同责共担、同题共答、同向发力。三是全力支持经济社会发展。进一步深化金融供给侧结构性改革，扎实做好“五篇大文章”。助力因地制宜发展新质生产力，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制。坚持和落实“两个毫不动摇”，引导金融机构完善民营企业融资支持政策。聚焦养老健康、长期护理、意外伤害、灾害应对、农业生产等民生领域，丰富普惠保险产品供给。紧盯人民群众关切，保护金融消费者合法权益。强化有效投资的融资保障，支持传统企业数智改造、绿色改造，加大消费领域信贷投放，推动金融高水平开放，促进外贸稳定增长。

会议强调，要坚持用改革精神和严的标准管党治党，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用。坚决扛起巡视整改政治责任，前瞻谋划、统筹推进中央巡视整改。坚持不懈正风肃纪反腐，集中开展作风突出问题专项整治，坚定不移查处腐败案件，防止“四风”问题反弹回潮。树立鲜明用人导向，落实好新时代好干部标准。深入实施“四新”工程，力求务实功、出实招、求实效，真正以思想大转变促进工作大变样、监管大提升。

会议还对当前应急防汛、安全生产等工作作出部署。

(责编：杨曦、陈键)

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