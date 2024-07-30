原标题：央行：6月份债券市场共发行各类债券70916亿元

本报讯 （记者刘琪）7月29日，中国人民银行发布2024年6月份金融市场运行情况。从债券市场发行情况来看，6月份，债券市场共发行各类债券70916.0亿元。国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券发行12339.2亿元，信贷资产支持证券发行244.9亿元，同业存单发行29843.4亿元。

截至6月末，债券市场托管余额165.0万亿元。其中,银行间市场托管余额144.4万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额30.9万亿元，地方政府债券托管余额42.3万亿元，金融债券托管余额39.3万亿元，公司信用类债券托管余额32.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元，同业存单托管余额17.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额793.5亿元。

从债券市场运行情况来看，6月份，银行间债券市场现券成交33.0万亿元，日均成交17359.0亿元，同比增加34.8%，环比增加12.8%。单笔成交量在500万元至5000万元的交易占总成交金额的47.4%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.2%，单笔平均成交量4496.4万元。交易所债券市场现券成交3.5万亿元，日均成交1862.8亿元。商业银行柜台市场债券成交10.8万笔，成交金额411.2亿元。

从债券市场对外开放情况来看，截至6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.31万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.21万亿元、占比51.3%，政策性金融债0.96万亿元、占比22.3%。

从货币市场运行情况来看，6月份，银行间同业拆借市场成交7.6万亿元，同比减少45.4%，环比减少6.3%；债券回购成交117.7万亿元，同比减少24.4%，环比减少2.2%。交易所标准券回购成交38.3万亿元，同比减少0.5%，环比减少1.8%。

6月份，同业拆借加权平均利率1.87%，环比增加2个基点；质押式回购加权平均利率1.89%，环比增加7个基点。

从票据市场运行情况来看，6月份，商业汇票承兑发生额3.4万亿元，贴现发生额2.9万亿元。截至6月末，商业汇票承兑余额17.8万亿元，贴现余额12.9万亿元。

6月份，签发票据的中小微企业10.2万家，占全部签票企业的93.0%，中小微企业签票发生额2.4万亿元，占全部签票发生额的71.4%。贴现的中小微企业11.0万家，占全部贴现企业96.3%，贴现发生额2.2万亿元，占全部贴现发生额76.1%。

(责编：杨曦、陈键)

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