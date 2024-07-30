人民网北京7月30日电 近日，中国人民大学中国就业与民生研究院在北京发布《数字货运平台司机就业与收入研究报告》（以下简称《报告》），从数字货运平台货车司机基本概况、经营与收入、数字货运平台的作用等方面进行调研、分析。

《报告》显示，经过多年发展，中国公路货物运输在整体运输结构中依然占据绝对主导地位，行业在拓宽就业渠道、促进灵活就业方面起到积极作用。同时，数字技术与货运平台的融合创新正不断优化城际货运结构，为提供信息支持、降低就业门槛、保障司机收入和劳动权益上提供助力。

据悉，此次货车司机调研基于数字货运平台，对5252个货车司机及货主进行了面对面访谈。从年龄看，货车司机年龄主要集中在30到49岁，占据总人数的79.89%。这一年龄段的货车司机通常具备较为丰富的驾驶经验和较为充沛的精力和体力，是公路货运行业的中坚力量。

报告提到，过往货运行业从业来源多为农民、个体经营户、产业工人（蓝领）、无固定职业、建筑工人等传统产业群体。近年来，从企业职工（白领）、社会服务人员、学生等转行而来的从业者日益增多，部分外卖员、快递员、网约车司机及代驾司机等新型灵活就业者选择转行成为货车司机，货运司机从业群体愈加多元。

从收入看，货车司机每月毛收入平均值为20441元。在剔除油（电、气）费、高速费、保险、保养和平台信息技术服务费等成本后，货车司机平均月净收入均值为12063元。

较高收入对应的是货运司机较长的劳动时间。报告显示，超7成的货车司机每天的工作时长在8小时以上，近四成的货车司机平均工作时间集中在8至12小时。而数字货运平台为货车司机提供了更多的就业机会和更高的收入潜力。

报告认为，平台的介入减少了传统车货匹配的中间环节，司机可直接与货主对接，无需依靠配货点或信息部，降低了交易的中间成本，提高了信息匹配的效率。

“数字货运平台的出现改变了传统货运较为分散的市场结构，由此也催生了新的就业形态。”中国新就业形态研究中心主任 、首都经济贸易大学劳动经济学院教授张成刚表示，对货车司机的权益保障方面，应统筹发展和保障的关系，结合货运平台、工会等更多社会力量，分步骤分层次优化货运司机的工作条件和收入保障，确保新业态发展与劳动者权益保障互促共进。（王仁宏）

(责编：王仁宏、吕骞)

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