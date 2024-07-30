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我国虎野生种群数量得到恢复性增长

2024年07月30日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，我国切实加强虎等濒危物种抢救性保护，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，为野外虎生存繁衍提供了良好条件，野生种群数量得到恢复性增长。我国共有东北虎、印支虎、孟加拉虎、华南虎4个亚种，是虎亚种数量最多的国家。

据介绍，多年来，我国采取系列有效措施，不断加强虎保护。在野生虎分布区建立系列自然保护区和管护站，划建虎重要栖息地，强化栖息地巡护和监测。持续推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，建立占地1.41万平方公里的东北虎豹国家公园，基本建成“天空地”一体化监测体系，持续开展“清山清套”野外巡护，有序推动东北虎豹栖息地连通和各项生态系统综合保护修复工作，极大促进虎栖息地维护、恢复和改善，有力保护了我国种群规模最大、唯一具有稳定繁殖家族的虎栖息地。在国家公园范围内，虎猎物丰富度增长1倍以上，虎种群数量增长到70只左右，2023年记录到繁殖家族8个、繁育幼崽20余只，分布范围超过1.1万平方公里。目前，东北虎豹国家公园管理局设置了生态管护公益岗位，每年选聘生态管护员8000多人参与生态管护工作，鼓励社区居民自发参与巡护保护工作。

据了解，我国还不断完善东北虎等科学救护流程和标准、常见疾病预防和诊疗体系；建立种质资源库以及野化研究与示范基地，保存和维护种质资源基因；出台管制措施，严格禁止虎及其制品出售、购买、进出口等，严厉打击盗猎及走私、非法经营虎产品行为；积极开展与虎分布国间的国际合作与交流，通过《圣彼得堡宣言》《全球老虎恢复计划》等系列宣言计划，共同促进全球虎保护。

(责编：杨曦、吕骞)
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