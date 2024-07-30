记者7月30日从工业和信息化部获悉，为进一步加强工业机器人行业规范管理，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行修订，形成《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。新版文件将于2024年8月1日起实施。

据了解，本次修订的规范条件和管理实施办法是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，其中规范条件从基本要求、技术能力和生产条件、质量要求、人员素质、销售和售后服务、安全管理和社会责任、监督管理等方面作出全链条具体规定。

作为制造业转型升级的重要抓手，工业机器人的研发、制造、应用已成为衡量高端制造业水平的一个重要标志。规范条件鼓励企业自愿申请规范公告，工业和信息化部对符合规范条件的企业实行公告管理。

(责编：卫嘉、白宇)

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