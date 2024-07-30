工业和信息化部发布新版工业机器人行业规范条件和管理实施办法
2024年07月30日19:39 | 来源：新华网
小字号
记者7月30日从工业和信息化部获悉，为进一步加强工业机器人行业规范管理，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行修订，形成《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。新版文件将于2024年8月1日起实施。
据了解，本次修订的规范条件和管理实施办法是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，其中规范条件从基本要求、技术能力和生产条件、质量要求、人员素质、销售和售后服务、安全管理和社会责任、监督管理等方面作出全链条具体规定。
作为制造业转型升级的重要抓手，工业机器人的研发、制造、应用已成为衡量高端制造业水平的一个重要标志。规范条件鼓励企业自愿申请规范公告，工业和信息化部对符合规范条件的企业实行公告管理。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 与世界分享发展机遇 我国外贸发展“更大、更优、更强”
- 上半年，全国海关共检出各类传染病2.9万例，检出不合格食品商品3万余批； 截获检疫性有害生物3.7万种次； 监管进出口货物27.3亿吨，征收税款1.05万亿元，立案侦办走私违法犯罪案件3000余起，案值540余亿元…… 海关担负着守国门、促发展的职责使命，做好海关工作意义重大。 7月30日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署副署长赵增连在发布会上表示，海关总署自觉把海关改革放到中国式现代化大局中去定位、去谋划、去推进，以智慧海关建设、“智关强国”行动为总抓手，加快推进海关现代化，以海关现代化服务助推中国式现代化。…
- 评论
- 关注