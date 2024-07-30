我国公交车保有量超68万辆
2024年07月30日19:48 | 来源：新华网
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新华社石家庄7月30日电（记者黄韬铭、叶昊鸣）截至2023年底，我国公交车保有量达68.25万辆，其中新能源公交车55.44万辆，占比81.2%。运营线路达7.98万条，公交专用车道突破2万公里，2023年完成客运量416.3亿人次。
这是记者30日从交通运输部获悉的。“我的公交我的城”主题宣传活动同日在河北沧州启动。
交通运输部运输服务司二级巡视员耿晋军在启动仪式上介绍，近年来，交通运输部会同相关部门加快完善法规、政策、制度和标准，依托国家公交都市建设、绿色出行创建等行动，指导各地深入实施城市公共交通优先发展战略，公交发展取得了明显成效。去年印发的关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见提出了15项任务举措，城市公共交通条例已列入《国务院2024年度立法工作计划》，正在加快出台。
“城市公共交通正迎来新一轮政策窗口期。”耿晋军表示，交通运输部正在研究起草进一步推进城市公共交通优先发展的政策以及公交车和动力电池更新实施细则。
(责编：卫嘉、白宇)
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