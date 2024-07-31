本报记者 欧阳洁 罗珊珊

7月30日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，邀请海关总署副署长赵增连，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良，海关总署综合业务司负责人林少滨介绍情况。

牢牢守护国门安全底线

赵增连介绍，党的十八大以来，海关奋力谱写高质量发展的新篇章。

守国门，牢牢守护国门安全底线，为实现高质量发展提供坚强保障。

坚决守护人民群众生命健康安全，严守口岸卫生检疫第一道防线、严把进口食品商品检验关，上半年，全国海关共检出各类传染病2.9万例，检出不合格食品商品3万余批。坚决守护国门生物安全，严防外来物种入侵，上半年，全国海关共截获检疫性有害生物3.7万种次。坚决守护口岸政治安全、经济安全、综合安全，强化口岸监管，加强综合治税，保持打击走私高压态势。

促发展，不断改革完善海关监管制度机制，提升监管效能和服务水平，为实现高质量发展贡献海关智慧和力量。

着力加强海关政策措施高质量供给，近年来接续出台9份209条助企纾困、促外贸稳增长措施，出台支持区域协调发展政策措施12份227条。着力打造高水平对外开放平台，持续加强综合保税区、自由贸易试验区海关监管制度创新，大力支持海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区、上海东方枢纽国际商务合作区等对外开放新高地建设。

外贸持续向好基础扎实

“党的十八大以来，我国外贸年均增长1.6万亿元，相当于一个中等规模国家的年进出口总额。”赵增连说，我国货物贸易总额连续7年位居全球第一，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，目前外贸企业数量比2012年翻了近一番。党的十八大以来，我国外贸规模更大、结构更优、活力更强。

关于跨境电商发展，吕大良介绍，党的十八大以来，我国相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动了我国跨境电商跑出“加速度”。据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍；初步测算，今年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。现在海关每年监管的跨境电商、跨境邮件快件包裹量达70多亿件，平均每天有2000万件左右。

主动扩大进口，中国连续多年位居世界第二大进口国。吕大良表示，党的十八大以来，我国实施扩大进口政策，采取了一系列措施主动扩大进口。从海关统计数据看，我国扩大进口取得了突出成效。我国进口整体规模由2012年的11.49万亿元增长到2023年的17.99万亿元。

智慧海关建设全面展开

“改革始终贯穿了海关工作的全过程。”赵增连介绍，改革不断为海关监管通关赋能增效，无论是货物、物品、邮快件还是人员进出境检疫通关，基本实现了“管得住、放得开、通得快”的改革目标。

打造智慧海关是进一步推进海关改革的重要抓手。“目前智慧海关建设已经全面展开，而且已经取得了一定的成效。”林少滨用“安全、便利、高效”三个关键词概括智慧海关建设成效。

“安全”就是以大数据为支撑，运用智能装备构建国门安全的“智能长城”。精准防范和化解风险，比如在机检查验作业中，运用“智能审图”技术，准确识别进出口单货不符、夹藏夹带等风险，有效发现进境“异宠”等外来物种入侵。

“便利”就是持续优化海关业务流程，实施顺势监管，最大限度便利人员和货物跨境流动。比如，推进“智慧旅检”，应用一体化智能通道、先期机检、协运机器人等新型装备，让广大旅客感受到“无感通关”便利。

“高效”就是广泛应用新技术智能装备，有效提升风险甄别、监管检查、涉企服务等海关作业效能。比如，实行“智能非侵入式顺势监管”，做到进出口货物在船舶装卸或运输过程中顺势过机，实现“即过即查”。

林少滨表示，下一步，海关将聚焦流程优化、信息互通、系统集成，着力加快智慧海关建设进度，力争到2026年建成智慧海关基本框架，到2029年形成智慧海关完整体系。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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