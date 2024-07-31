本报重庆7月30日电 （记者王欣悦）记者从重庆市农业农村委获悉：重庆农作物种质资源精准鉴定取得明显成效，于近日首次发布十大突破性农作物种质资源。自去年8月以来，重庆共针对28种农作物鉴定出优质资源2007份。此次发布的十大突破性农作物种质资源包括水稻、油菜、玉米、蚕豆、榨菜、黄瓜、茄子、柠檬、枇杷、桑树，对于促进种业创新、保障粮食和重要农产品供给具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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