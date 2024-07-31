本报记者 曹文轩

外国旅客抵达三亚机场。

王 雷摄（人民视觉）

数据来源：三亚市旅游发展局、中国人民银行三亚市分行

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开发国际航线、便利免签政策、优化支付环境、丰富旅游产品……随着入境游逐渐升温，海南三亚接连出台鼓励措施，“圈粉”更多海外游客。如何利用好资源禀赋和政策措施，让入境游助力当地旅游经济发展？记者进行了调查。

最近一段时间，在海南三亚到处走走，你会发现，在南山寺，总能遇到外国朋友；大东海的沙滩上，挤满了享受日光浴的外国客人；夜幕降临，海边的酒吧、小店又成了各国游客的欢乐海洋。

7月30日，国家移民管理局发布公告，自当日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。今年以来，随着航线开发提速、免签政策持续助力、一项项鼓励政策接连出台，三亚入境游焕发新活力。据统计，今年上半年，三亚累计接待入境过夜游客31.98万人次，同比增长265%，总量已超过去年全年。

航线开发提速

免签政策助力

“听说直飞三亚的航班复航，我马上预订了首班机票，我们一家人都很想念三亚的阳光、海滩！”最近，一架载着184名旅客的客机自俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克飞抵三亚凤凰国际机场，卡捷琳娜一家四口走下飞机，笑容洋溢。

“自去年7月三亚凤凰国际机场口岸复航，目前已累计开通、恢复航线16条，通航城市14个，航线网络覆盖东南亚、东北亚、中亚、欧洲地区等重点境外客源地。今年上半年，三亚机场累计完成国际及地区航班起降1777架次、国际及地区旅客吞吐量24.8万人次。”三亚机场相关负责人说。

“航线的恢复对境外游的刺激效果显著。”三亚市旅游发展局局长叶家麟说。境外旅游市场回暖，三亚的旅游从业者也瞄准时机，调整经营策略。

“去年国际机场口岸复航后，我们与哈萨克斯坦一家企业成立合资公司，运营的直航航班已增加到每周四班。”海南赛奥飞国际旅行社董事长何瑾说，复航后8个月时间里，旅行社累计接待该航线航班118架次、入境旅客近2.5万人次。“免签政策升级后，我们的中亚和欧洲市场还会再上新台阶！”何瑾充满信心。

何瑾所说的政策升级，不仅指72/144小时过境免签政策，还有扩大59国人员免签入境海南事由政策——今年2月，在入境海南旅游基础上，允许59国人员因商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等事由（工作、学习事由除外），免签入境海南停留不超过30天。

“跳竹竿舞的感觉很特别，我非常喜欢这里！”近日，来自新加坡的一个旅行团刚落地三亚机场，一群身穿黎族服饰的年轻人便跳起竹竿舞，欢迎远道而来的客人。众人载歌载舞，参与其中的新加坡游客陈惠莲直呼惊喜。

2023年12月1日，三亚成功开通海南首条第五航权客运航线——由柬埔寨航空执飞的“金边—三亚—新加坡”航线。今年前5个月，三亚旅游饭店接待新加坡过夜游客量同比增长超440%。

加强互联互通的同时，三亚也在努力提升国际“能见度”：完善入境游客便利化服务，取消国有景区门票，赴中东、东南亚等地开展旅游推介活动……“我们将持续面向境外市场做好旅游营销推广工作，加大国际直航航线开发力度，利用免签政策便利和本土文化资源，吸引更多境外游客到访。”叶家麟说。

外文服务便利

支付方式多元

“你好，我是出租车司机，有一个外国乘客不会中文，能帮我翻译一下吗？”近日，三亚12345热线接到一通求助电话。英语专席话务员杨子涛在线翻译，帮助外国游客顺利抵达目的地。

“境外游客数量逐月回升，语言环境与体验感密切相关。12345热线24小时全天候在线，提供英语、韩语、俄语、日语4门外语服务。”三亚市12345政府服务热线管理办公室副主任周丽说。

在外籍游客较多的大东海景区，大小标识均由多种语言标注。景区附近的哈曼酒店销售总监王知青告诉记者，今年上半年酒店接待外籍游客较2019年增长43%。

提升服务细节的同时，三亚还在打造多元支付场景上下功夫。

今年3月29日，三亚正式启动创建外籍来琼人员支付便利化示范城市工作，围绕现钞支付、数字人民币支付、境外银行卡支付、移动支付、账户服务等五大支付服务体系，持续优化“食住行游购娱医”七大领域支付便利化水平，满足短期差旅及中长期学习、工作、居住等不同类型外籍来琼人员在三亚的支付需求。

截至目前，三亚已具备境外银行卡受理功能的POS设备达1万余部，全市支持境外银行卡取现的ATM设备499台，货币代兑点59个，现金“零钱包”发放超6.6万个。其中，机场、动车站、邮轮码头等重点交通枢纽均布设支持境外银行卡取现ATM设备，机场航站楼内支持境外银行卡支付商户覆盖率达99%，大东海旅游区周边商户POS设备80%以上支持境外银行卡支付……

同样在3月，海南省推出“海南放心付”手机应用，并率先在三亚出租车行业开展试点，司机只需在具备NFC（近场通信）功能的手机上安装该应用，即可替代传统POS机进行刷卡收款。“没想到用银行卡在司机的手机上刷了一下，就能付车费，好方便！”马来西亚游客林先生连声称赞。

外籍来华人员如遇旅游纠纷如何维权？叶家麟介绍，此类情况可通过三亚市旅游发展局在海外主要社交平台开通的“VisitSanya”账户进行咨询投诉，最大限度保障境外游客消费合法权益。

旅游产品升级

合作步伐加快

再游三亚，卡捷琳娜和家人打算换种玩法。这几天，他们租了两辆电动自行车，每到傍晚，便徜徉在城市的街道上。“几年前来三亚，我们担心语言不通、支付麻烦，只在景区游泳、晒太阳，现在发现出行、购物都很方便，想多体验本地的生活。”卡捷琳娜说。

入境游客不再专注于单一旅游资源，而是更加注重旅游产品的深度体验。为丰富入境游旅游产品供给，今年5月出台的《海南省进一步促进文体旅商展联动扩大消费若干措施》明确，对组织入境游客人数在海南主要客源地中排名前三的接待旅行社给予10万元至50万元奖励；支持旅游经营主体邀请境外旅行商、旅游媒体等来琼开展旅游产品线路踩线和采风，按照不超过海南地接费用的50%给予最高10万元奖励。

大东海景区相关负责人陈明飞介绍，今年上半年，大东海举行了几十场各类主题活动，深受外籍游客欢迎。

何瑾介绍，赛奥飞国旅今年完成了旅游产品的升级，20余条旅游线路涵盖滨海风光、黎苗民族风情、地方特色美食等，让外籍游客充分感受海南的历史与现在。

6月25日，2024海外旅行商海南行营销活动在三亚举办，吸引了来自28个国家和地区近400名境外旅行商。“三亚丰富的资源、良好的气候，为高尔夫运动提供了优越环境，高尔夫旅游市场前景广阔。”悉尼旅行商代表基兰·麦克马汉不仅寻求与三亚合作高尔夫旅游项目，还希望进一步深化合作，举办国际性高尔夫球赛事。

海南省旅游和文化广电体育厅厅长陈铁军介绍，目前，海南已在全省范围内策划推出涵盖侨胞访亲、文化体验、医疗康养、体育旅游、国际研学、商务考察六大全新入境游主题产品和12条精品旅游线路，将为广大入境游客提供更多样、更精彩、更便利的体验。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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