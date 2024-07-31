本报记者 刘温馨

正式开通！7月30日，由工业和信息化部建设的中国中小企业服务网正式上线运行，覆盖31个省级平台和169个地（市）平台，完成对全国现有地（市）以上中小企业服务平台的全部联通，首次形成了全国性的中小企业服务平台网络，为中小企业提供“7×24”小时全天候、一站式的智能服务。

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。中国中小企业服务网通过充分运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，广泛汇聚各类服务资源，实现找政策、找市场、找人才、找资金、找培训、找算力、找服务、汇办事等多种服务功能和企业自测服务。

“目前，平台已汇聚约2亿条招投标信息、约1.9亿家各类经营主体信息、约15万条政策信息、200余项金融产品等。”工业和信息化部中小企业发展促进中心有关负责人表示，“一张网”还将继续扩容，计划到2025年，建成一个覆盖全国的“1个国家总平台+31个省级枢纽平台+333个市级综合服务平台+X个县（区）服务窗口”网络体系。

上线同期，服务网联合6家服务机构发起“惠企添利”优惠券包活动。浪潮集团副总裁庞松涛表示，作为服务机构入驻平台，浪潮云洲工业互联网一方面能帮助中小企业降本增效，另一方面也可以积累应用场景和客户，便于推广自身产品服务模式，共同实现高质量发展。

“当前，全国已建成国家、省、市、县四级1780多家中小企业公共服务机构，这是线下‘一张网’；中国中小企业服务网则是线上‘一张网’。”工业和信息化部部长金壮龙表示，接下来将大力推进两网一体、双向互动，把政策、技术、管理、服务资源送达“最后一公里”，助力中小企业“强身健体”，提升核心竞争力。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经