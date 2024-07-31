本报记者 刘志强

武汉东西湖区城市风光。

人民视觉

深圳供电局工作人员运用远程监控系统，查看线路运行情况。

黄海鹏摄

连接成都中心城区和彭州市的成彭快铁。

彭应洪摄

作为全国城镇体系的龙头，超大特大城市市域常住人口、地区生产总值、进出口总额占全国比重分别达22%、35%、58%，对全国经济社会发展具有重要引领作用。

党的二十大报告提出，加快转变超大特大城市发展方式。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系，建立都市圈同城化发展体制机制。”近年来，在有关部门推动下，超大特大城市发展方式由规模扩张向内涵提升转变，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市。本版聚焦广东深圳、湖北武汉、四川成都等三座城市转变发展方式的新成效，以飨读者。

——编 者

上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津，7座城市，城区常住人口1000万以上，为超大城市；武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连、苏州15座城市，城区常住人口500万—1000万，为特大城市……根据第七次全国人口普查，我国有22座超大特大城市。

国家发展改革委依托城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议，会同多个部门推动超大特大城市发展方式由规模扩张向内涵提升转变，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市，努力走出一条中国特色超大特大城市发展道路。据国家发展改革委有关负责同志介绍，超大特大城市转变发展方式已取得积极成效。

城市核心功能更加彰显，综合竞争力稳步增强。各超大特大城市立足国家所需、城市所长、发展实际，全面落实国家重大发展战略和国家赋予的使命任务，确定了自身核心功能定位。产业引领功能不断加强，重庆强化先进制造基地功能，2023年汽车、锂电池出口额同比分别增长52%、85%，杭州数字经济核心产业增加值占GDP比重达28%。科技创新功能明显提升，上海高新技术企业超过2.4万家，深圳成立医学科学院等重大载体。文化交往功能持续增强，成都成功举办世界大学生运动会，哈尔滨冰雪旅游成功“出圈”，去年全年旅游总收入超1692亿元，同比上涨2.39倍。

城市开发边界全面划定，盲目扩张冲动得以控制。非核心功能有序疏解，近年来北京累计退出一般制造和污染企业近3000家，疏解提升区域性专业市场和物流中心近1000个。人口增长目标探索设定，超大城市和人口流入快的特大城市在国土空间总体规划中设定常住人口规模上限，其他城市明确控制常住人口增长要求。“摊大饼”式扩张得到遏制，撤县（市）改区等行政区划调整全面严控，城镇开发边界全部划定，建设用地规模、开发强度等控制性要求进一步明确。

城市空间布局持续优化，辐射带动效应逐步显现。城市中心过密、外围过疏的格局正在改善，首都功能核心区人口密度降至2.0万人/平方公里以内。上海深入推进“五大新城”建设，深圳加力培育龙华、光明等新城区，成都全面取消郊区县市落户限制。现代化都市圈加快培育，“十四五”时期依托超大特大城市重点培育的13个都市圈已全部完成规划编制，都市圈设施共建、服务共享、产业协同水平不断提高，广州与佛山间单日跨城通勤超170万人次，西（安）咸（阳）、郑（州）开（封）等同城化发展进一步提速。

城市服务质量不断提高，人居环境品质日益改善。城市更新稳步实施，上海完成零星二级旧里以下房屋改造12.3万平方米，广州新开工城中村改造项目12个，长沙改造城镇老旧小区508个。住房保障持续加力，上海新增建设筹措保障性租赁住房8.1万套（间），深圳新开工保障性住房项目126个，郑州、武汉等将符合条件的外来务工人员纳入保障范围。公共服务更加普惠，东莞新增公办学位6.7万个，大连每千人口托位数达到3.5个，杭州新增嵌入式体育场地68.5万平方米。绿色转型加快推进，南京长江生态岸线占比增至80.3%，成都区域森林覆盖率提升至59%。文化特色加快彰显，建筑媚洋求怪乱象明显减少，杭州打响“人间天堂最忆杭州”品牌，成都博物馆增至192家。

城市韧性短板加快补齐，防灾应急能力稳步增强。市政设施改造有序实施，2023年，天津改造完成燃气管网637公里，东莞建成燃气安全数智化监管系统，深圳全面完成病险水库除险加固，成都新增海绵城市42.5平方公里。公共安全水平稳步提升，居民自建房安全专项整治全面开展。

城市治理体系更加健全，综合治理效能不断提高。智慧城市建设取得进展，杭州加快城市大脑2.0建设，上海推进“一屏观全域、一网管全城”。基层治理基础更加坚实，成都“小区物业矛盾‘信托制’解纷法”成效明显，长沙实现社区人民调解委员会全覆盖。

国家发展改革委有关负责同志表示，将会同有关部门推动政策举措落实落地，从严把控城市盲目扩张，提高超大特大城市辐射带动效应和都市圈竞争力，加快提高城市宜居和韧性水平，推动超大特大城市治理体系和治理能力现代化，确保转变发展方式取得实效。

广东深圳市提高城市智慧治理水平

驱动城市“数治”“智治”

本报记者 程远州

一度电，会经历怎样的旅程？在深圳数字孪生电网平台的大屏幕上，沿着一栋大楼的灯光回溯，源自西电东送的一度电，从云贵高原翻山越岭而来的传输转换路径清晰可循。

一辆车，能带来怎样的体验？在深圳市坪山区，使用网约车软件叫车，等来的可能是一辆无人驾驶汽车。识别红绿灯、避让行人，一路平稳处理各种路况，安全抵达目的地。

从一度电、一辆车观察深圳，可以窥见这座人口超2000万的超大城市借助数字化技术达到的精细化治理、精准化服务水平。

推进城市治理体系和治理能力现代化，数字化转型是关键路径。近年来，深圳高标准布局智慧城市和数字政府建设，推出一系列应用场景，驱动城市向“数治”“智治”转变。

在河套深港科技创新合作区，一架巡检无人机升空工作。深圳市福田区政务服务数据管理局副局长高增介绍，这架无人机的摄像头与地面监控探头、基层执法人员的执法记录仪等实时联动，信息汇总于深圳市福田区搭建的“福镜CIM（城市信息模型）”平台。轻点鼠标，平台屏幕上，无人机附近的楼宇、道路、公园等实景动态一一呈现。

有了“AI网格员”的协助，深圳市龙华区龙华街道油松社区网格员王韵怡轻松了很多。“社区里出现垃圾桶满溢、电动车入户、消防通道堵塞、道路破损等问题，都会短信报告，提醒及时处理。”王韵怡说。去年7月以来，龙华区对8.1万个视频点位进行AI赋能，开发出50余种算法应用，平均每天可智能识别440宗隐患。

“深圳正在以数据之‘针’，绣出超大城市智慧治理新风貌。”深圳市政务服务数据管理局副局长王耀文说，目前，深圳已初步建成全市域统一时空信息平台，汇聚全市重要建筑信息模型、基础时空数据，以及人口、法人等基础数据，形成了城市精细化数据底板。

在此基础上，深圳发布1000多项城市运行重点指标，围绕产业集群发展、项目规划、民生诉求、智慧应急等综合性应用场景，上线百余个“CIM+”应用，不断提升城市治理的科学化、智能化水平。

接入全市域统一时空信息平台后，数字孪生电网的数据发挥出更大作用。在深圳市福田区，不少老旧办公楼正在进行节能降碳改造。“我们精准计算出全市4万栋建筑物的碳排放量和用能强度等关键指标，联合相关部门制定方案，有针对性地降低建筑能耗。”南方电网深圳供电局创新与数字化部副总经理邱海枫说。

城市更智慧，政务更高效。深圳加快建设数字政府，着力推动政务服务“一网通办”、政府治理“一网统管”、政府运行“一网协同”。

在深圳市政务服务数据管理局民生诉求服务中心，数百个屏幕闪烁，接线员们忙碌不断。该服务中心主任丁慧介绍，深圳打通横亘在部门、层级、区域之间的壁垒，整合全市537个民生诉求渠道，打造以“@深圳—民意速办”平台为主渠道的受理渠道体系，市民可在任一渠道下单，每个民生诉求都按照“收集—分拨—办理—监督—评价”处理，全流程“一张工单跟到底”，实现过程可感知、结果有反馈，让诉求服务办理像网购一样透明、便捷。

投诉小区广场舞噪声污染后，不到两天，家住坪山区坪山街道的居民刘雯就接到了投诉办结的通知。根据大数据归集，坪山街道还针对广场舞噪声污染这一投诉多发问题开展源头治理，形成了统一配置音响、合理安排时间、建立“一队一档”等一揽子解决方案，让广场舞跳出“文明范儿”。

“借助数字技术，‘@深圳—民意速办’平台已实现从‘办一件事’向‘办一类事’转变，集中推动消费维权、道路安全、物业管理等问题整治。”丁慧说。

今年上半年，深圳市民意速办平台总服务量达到2033.23万次，诉求平均办理时长降至5.1天，市民满意率达99.97%。

湖北武汉市深入实施流域综合治理

补齐安全韧性短板

本报记者 田豆豆

“雨势超过预报强度了，赶快应急处理！”近日一天晚8时许，窗外暴雨如注，窗内灯火通明，武汉黄孝河机场河水环境综合治理项目智慧水务调动中心的大屏显示，5分钟内，地下暗涵水位就上升了21厘米，逼近18.5米的临界值。

晚9时许，按照黄孝河机场河流域调度方案，工作人员操作按钮，远程打开闸门，雨水立刻从暗涵涌入25万立方米的调蓄池，避免了上游渍水情况。

凌晨4时许，新一轮降雨来临，降雨累计达160毫米，达到大暴雨级别，通过黄孝河钢坝闸倒坝配合后湖泵站抽排，暗涵液位15分钟下降1.38米，明渠液位一小时下降0.64米，避免了城市内涝。

在武汉，黄孝河、机场河流域总面积达126平方公里，两条仅11.5公里的河流，是汉口主城区重要的排涝通道。过去，排涝能力不足、污水处理能力不足，两条河水体黑臭，一下暴雨便污水四溢，容易形成渍水点。

2016年起，武汉市开始实施黄孝河机场河水环境综合治理项目，按照“污涝同治”的思路拓宽明渠、重建泵站、新建污水处理设施，将流域排涝标准从20年一遇提升至50年一遇，并对整个流域实现了智慧管理。

武汉水资源丰富，长江、汉水穿城而过，拥有166个湖泊、261座水库，水安全和水环境安全是武汉的基本安全底线。为提升城市水安全韧性，武汉市深入实施流域综合治理，细分13个三级流域治理单元，全面落实“河湖长”制度，开展了以防洪水、排涝水、治污水、保供水为重点的“四水共治”。通过综合治理，武汉已建成投运重点防洪排涝项目15个、海绵城市74平方公里，防洪排涝能力大幅提高。

加快补齐城市安全韧性短板，生态是重要方面，提升公共卫生保障能力也是重要一环。

5月下旬一天下午，在光谷软件园工作的朱先生，突然感到剧烈胸痛。同事驾车16分钟就将他送到了同济医院光谷院区。专家紧急会诊确诊为急性心肌梗死后，朱先生立刻被送往医院导管室，很快得到救治、转危为安。

近年来，武汉加快建设疾病防控、医疗救治、基层防控、卫生应急保障四大体系，初步建成中心城区15分钟、农村地区30分钟基本医疗卫生服务圈。

中心城区人口过度集聚给城市运行安全带来了巨大挑战。江汉区原汉正街小商品批发市场等片区人口密度过高，火灾隐患、交通拥堵、社会治安等问题一度存在。近年来，江汉区以连片旧城改造为抓手，完成批发市场、服装厂、长途客运站等向外疏解，全区人口密度由2.58万人/平方公里降至2.3万人/平方公里，对增强城市韧性发挥了基础性作用。

基层社区是服务人民群众、防范化解风险的“最后一公里”。为提升抵御风险能力，武汉市深化街道管理体制改革，健全街道“大工委”制度，整合组建综合执法机构，统筹调剂市、区编制资源向街道下沉，有效解决街道权责不一、力量不足、机制不顺等问题。近年来，武汉全市有4.45万多名党员干部职工下沉到3000余个社区网格。

四川成都市推动都市圈同城化发展

从“四座城”到“一个圈”

本报记者 王明峰

装载有刀盘的机头缓缓转动，发出震耳欲聋的轰鸣声，多名施工人员有序操作各类设备仪器……近日，成都至德阳线市域（郊）铁路工程首台盾构机在四川德阳市德阳南站顺利始发。作为成都都市圈启动建设的第三条市域（郊）铁路，成都至德阳线将成为成都都市圈“一小时通勤圈”的重要纽带。

跳出城市看城市，以中心城市带动区域发展，是都市圈建设的要义之一。都市圈发展规划实施4年多来，成都发挥都市圈“主引擎”作用，与德阳、眉山、资阳三市共绘规划蓝图、共促规划衔接、共抓规划实施，推动区域发展迈上新台阶。

——基础设施互联互通，“一小时通勤圈”加速形成。

“目前，成都中心城区到德阳、眉山、资阳的三条市域（郊）铁路‘三线齐发’。除了成德S11线首批首台盾构机顺利始发以外，市域铁路成资S3线开始空载试运行，预计今年9月底前建成投用；成眉S5线工程已进入盾构施工阶段。”四川同城化办相关负责人说，未来，从成都中心城区到德眉资主城区，通过市域（郊）铁路均可实现一小时内快捷通勤。

“外建大通道、内建大网络、共建大枢纽”，成都都市圈正在构建以成都为中心的立体交通体系。“圈”内交通互联——日开行动车137对、日均客流4.5万人次，17条跨市公交线路稳定开行。成都都市圈人口迁徙指数整体呈现逐年递增趋势，日均流动总量达65万人次。

——完善产业配套，谋划“一盘棋”发展。

从成都出发，沿成万高速一路向北，约1小时车程便来到了金什合作产业园。这座产业园是成都金牛区和德阳什邡市“飞地共建”的合作成果，重点发展航空航天、食品饮料、先进材料等产业，已初步形成“总部+基地”“市采+产品”“研发+制造”的区域融合发展模式。

“从‘四座城’到‘一个圈’，只有协同发展，才能动能更强、空间更大。”四川同城化办相关负责人介绍，成德眉资四市共同编制了都市圈产业建圈强链三年行动计划和重点产业链全景图，规划建设天府大道科创走廊、成资协同开放走廊，相向打造成德临港经济、成眉高新技术和成资临空经济三大产业带。

成德高端能源装备产业集群集聚企业近3000家，成眉锂电产业集群产业链产值超700亿元，武侯—东坡、成华—乐至等6个产业合作园区加快建设……深入推进新型显示、清洁能源装备等9条重点产业链建圈强链，产业“蛋糕”越做越大。2023年，成都都市圈经济总量增至2.78万亿元，同比增长6.1%。

——公共服务高效便捷，“同城化生活圈”加速成形。

“现在，都市圈范围内已全面实现住院、门诊异地就医直接结算，太方便了。”长期在眉山市居住的成都市民刘先生患有肾病，每周都需在眉山市进行3次血液透析。过去，他需要先垫付3个月医疗费用，再回成都报销。同城化医保联网结算政策实施后，他可以联网结算血液透析费用，不再需要垫付，省时省力还减轻了家庭经济压力。

截至目前，成德眉资四市已实现241个高频政务事项“无差别受理、同标准办理”；共建27个医联体，519家公立医疗机构电子健康卡（码）互认，154家二级以上公立医疗机构138项检查检验结果互认，24828家医药机构开通异地联网直接结算；促进银政数据融通，创新搭建“银政通”信息服务平台，实现不动产抵押登记、公积金办理业务功能，累计减少市民群众“跑腿”超723万人次。

2021年以来，成都都市圈突出基本公共服务便利共享、优质公共服务共建共享，先后推出三批次《成德眉资同城便捷生活行动》，涵盖交通服务、教育共享、文旅体育、养老服务、就业社保、医疗卫生等10个方面、80项重点任务，给都市圈人民群众带来了可感可及的发展变化。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经