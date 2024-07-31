本报记者 齐志明 王伟健 张 文

户外运动爱好者在浙江湖州市南浔古镇景区参加桨板公开赛。

邹 黎摄（人民视觉）

户外运动爱好者在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗参加摩托车沙漠越野场地赛。

王 正摄（人民视觉）

走进森林，来一场亲近自然的徒步；深入城市，享受街道骑行的畅快；泛舟湖上，感受水中运动的清凉……夏日炎炎，人们参与户外运动的热情高涨，户外运动消费强劲增长。

国家发展改革委等部门6月印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，推进体育公园、全民健身中心等健身场地建设，打造一批高质量户外运动目的地，引导和扩大体育休闲消费。今夏，人们喜欢哪些户外运动？户外运动消费有哪些新模式？如何更好促进户外运动健康发展？记者进行了采访。

供给模式新，“户外+”等新业态大量涌现

“我们一到这里就被无垠的沙漠所震撼。傍晚，坐在帐篷外的露营椅上，霞光弥漫，十分惬意。”来自广州的游客王琛“打卡”宁夏腾格里沙漠“青春漠漠搭”营地。

在腾格里沙漠腹地，1018顶帐篷散落在沙漠里，营地内陈设精致、设施齐全。沙漠营地精心规划了多个功能区域，在这里年轻人可与三两好友仰望星空，也可参加沙漠越野、滑沙等活动。下一步，宁夏将探索“沙漠+康养”“沙漠+拓展”等模式，为不同游客带来多样化的体验。

露营是户外运动的一大热点，部分地区完善露营基地配套服务设施，开展多种户外运动项目，在营地周边配套登山、徒步、赛车、马术等户外运动设施，提升消费体验。

随着相关政策出台，户外运动行业加快创新创造，新业态、新模式、新场景大量涌现。当前，不少地区推进户外运动与旅游深度融合，以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区，带动周边住宿、餐饮、购物等消费。

夏日傍晚，江苏苏州工业园区金鸡湖畔人头攒动，在金鸡湖景区西岸的风之园码头，等待下水体验帆船运动的游客排起了长队。苏州姑苏区居民徐晨辉排在队伍最前面，他喜欢运动，但进行水上运动还是头一回。

在码头上，接受培训后，穿上救生衣、登上帆船，在落日余晖中，徐晨辉驾驶着帆船朝着金鸡湖中心驶去：“太好玩了！水上运动简单易学，老少皆宜。”

在水域众多、江河交汇的江苏，水上运动持续火爆。在南京秦淮河上，中外高校学子奋楫击水，一艘艘龙舟在水面上飞驰；在扬州市郊的凤凰岛国家湿地公园，游客们尽情地开展冲浪板、卡丁船等运动……

苏州新时代集团文博商旅公司相关负责人介绍，随着水上运动越来越火，公司也在不断丰富文旅产品供给。今年暑期公司打造了“2024金鸡湖仲夏嗨游季”，推出水上摩托艇、桨板、皮划艇等一系列项目，让市民游客在水流里寻找凉爽。

运动项目多，活动场景逐渐延伸

近日，江苏宿迁沭阳县贤官镇第二届“村BA”篮球联赛在该镇万匹公园篮球场拉开帷幕，来自全镇的22支篮球队将一决高下。运球、过人、传球、转身跳投、抢篮板……参赛队员个个精神抖擞、信心十足，台下观众发出阵阵喝彩。中场休息时，由村民自编自导自演的精彩文艺节目，博得观众掌声不断。

《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，鼓励和引导开展“村BA”“村超”“村排”“村跑”等富有农趣农味的乡村赛事活动。开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动 活力山水”行动计划等促消费品牌活动。

“户外打篮球，出汗又出彩。本届联赛为我们提供一个展示自我、切磋技艺的舞台，还增进了各村之间的团结友谊。”贤北村银亿篮球队队员文选说。沭阳县组织以“沭BA”篮球联赛为代表的品牌体育赛事，不断满足人民群众多样化体育消费需求。今年该县新河镇、耿圩镇等其他乡镇（街道）先后举办了“村BA”篮球联赛，全县共有170支队伍、2300余名运动员、裁判员，间接参与人员超12万人次，乡村赛事活动氛围浓厚。

户外运动受到越来越多人的喜爱。室外球类、骑行、徒步、垂钓等传统项目热度不减，露营、飞盘、桨板、匹克球等新兴项目逐渐流行。目前，全国户外运动参与人数超4亿人次，大众化、全龄化、轻量化的趋势显现，活动场景逐渐延伸，新鲜有趣、参与门槛不高且具备社交属性的特点吸引众多年轻人。

美团、大众点评数据显示，今年上半年，平台上全国休闲露营相关品类交易额同比增长近3倍，“露营基地”“户外露营烧烤”等成为平台热门关键词；“户外徒步”搜索量同比去年增长近5倍，“徒步”相关团购订单量同比增长160%；“骑行”运动相关团购订单量同比增长85%。

户外运动产业辐射面广，能直接带动相关运动装备消费增长。快手电商数据显示，二季度，平台上自行车运动装备交易总额同比增长超530%，订单量同比增长近540%，国产老品牌永久、飞鸽、凤凰等借助短视频平台热度持续提升；垂钓装备商品交易总额环比增长141%。

户外运动融合体育、休闲、娱乐、生态、文化等多种元素，有效契合人民群众慢生活、体验式、个性化的各类需求。要进一步发展户外运动，提高运动的趣味性和参与度，培育广大居民经常参加体育锻炼的生活习惯，更好实施全民健身战略。

场地设施全，提升服务保障水平

最近，自从参加了社区组织的公益培训班后，浙江嘉兴经开区嘉北街道友谊社区居民徐娴就爱上了匹克球运动。每天早上，她都会直接来到社区广场，跟邻居们打上两场。“这项运动简单又好学，特别是在家门口就可以玩，太方便了！”徐娴说。

当下，匹克球运动持续升温。6月初，友谊社区专门联合一家健康机构在社区开设免费匹克球公益培训班，吸引不少社区居民前来体验。经过4周培训，大家掌握了练习方法，球技进步不少。

“匹克球不仅运动量适中，而且对场地要求也不高。我们积极整合社区的运动场地设施资源，让居民在家门口就享受到户外运动的快乐，不仅锻炼了身体，也增进了感情交流。”友谊社区相关负责人介绍，多年来，友谊社区一直致力于为居民提供优质的文化和体育服务，根据居民新需求，宣传和组织开展丰富的体育健身项目。

《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，鼓励利用老旧厂房、城市公园、草坪广场等开放空间打造创意市集、露营休闲区。

各地因地制宜，充分利用资源禀赋，加强资源统筹，扩大服务设施供给，提升服务保障水平，不断提高老百姓畅享户外运动的可及性、普惠性、安全可靠性和可持续性。

专家表示，我国幅员辽阔、地形多样，为发展户外运动产业提供了得天独厚的条件。下一步，要继续完善户外运动场地设施的空间布局，推动体育公园建设，构建国家步道体系，优化冰雪运动设施布局，完善山地户外运动设施，增加水上运动设施供给，培育汽车自驾运动营地，加强航空飞行营地建设，扩大户外运动场地设施规模，壮大户外运动消费空间，提升户外运动服务供给质量，激发行业高质量发展的新动能。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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