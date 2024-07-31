林丽鹂

提高标准质量，增加标准供给，不仅能让更多优质产品惠及消费者，也能促进行业健康发展，增强市场竞争力

为更好规范行业发展，近日，国家市场监督管理总局（国家标准委）发布新修订的《一次性使用卫生用品卫生要求》强制性国家标准。该标准增加了一次性使用卫生用品的产品类别，强化了产品卫生要求，还更新和补充了相关检测方法。这些清晰明了的制度安排，不仅可以让生产企业有章可循，也有利于开展有效监管，守护消费者健康。

一次性使用卫生用品，种类繁多，使用广泛。原《一次性使用卫生用品卫生标准》自2002年9月实施以来，在卫生、餐饮、工业制造、医药等诸多领域得到广泛应用，对保障产品卫生安全发挥了举足轻重的作用。然而，旧版本已难以满足当前行业的发展需求。此次一次性使用卫生用品国家标准全面升级，在“一次性使用卫生用品”定义中增加了“卫生湿巾”“抗菌剂”“抑菌剂”等类别，适应了一次性使用卫生用品领域新产品、新材料不断涌现的新情况，满足了当前行业发展的要求，回应了广大消费者的期待。

标准是科学技术和实践经验的总结。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“健全国家标准体系”。随着经济社会快速发展，在相关领域亟须加大标准供给、加快标准升级，解决标准滞后问题，使其与国民经济快速发展相适应，有助于相关产业提质增效。

提高标准质量，增加标准供给，要多发挥企业的主动性。要加快完善适应市场经济发展要求的标准化工作机制，激发企业制修订和执行标准的积极性。比如，将标准化建设与质量考核、技术创新、技术改造等有机结合。鼓励有条件的企业、协会和其他组织主动承担国际标准化工作，学习先进经验。同时，相关部门还应加大对标准研制、实施的监督，与相关部门建立起监督执法联动机制，及时反馈标准应用情况，加快标准更新迭代，提升标准质量水平。

提高标准质量，增加标准供给，还需发挥好各类标准化技术委员会、行业协会的作用。充分发挥专业标准化技术委员会专家的智力优势，有效推进标准质量水平的提升。特别是对于当前技术创新活跃的领域，要充分调动行业协会的积极性，通过团体标准等更加灵活高效的标准化手段，尽快补足短板。

标准与社会生产、人民生活息息相关，也是全球经贸往来和产业合作的基础，据统计，全球80%以上的国际贸易都与标准有关。健全国家标准体系，提高标准质量，增加标准供给，不仅可以更好地满足人民群众对美好生活的需要，让更多优质产品惠及更多消费者，也能推动相关企业提高产品质量和安全性，促进行业健康发展，不断增强市场竞争力。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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