本报记者 王 珂

传送轨道纵横交错，传送带高速运转，一件件包裹在上面“飞驰”，被分拣装置自动送往对应的分拣口……近日，在圆通速递成都集运中心三号库，智能分拣设备高效运行，工作人员只需实时监测运行情况，及时处理回流的异常件与异形件。“新设备通过系统智能识别快递面单，实现了传送和分拣自动化，减少快递的中转环节，大幅提高了操作效率，整体效能提升一倍多。”圆通速递相关负责人说。

流通效率是提高国民经济总体运行效率的重要方面，高效的流通体系能够在更大范围把生产和消费联系起来。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“完善流通体制，加快发展物联网，健全一体衔接的流通规则和标准，降低全社会物流成本。”

近年来，我国流通体系建设取得明显进展，国家骨干流通网络逐步健全，流通领域新业态新模式不断涌现，全国统一大市场加快建设，商品和要素流通制度环境显著改善。但也要看到，我国流通体系现代化程度仍然不高，还存在一些堵点亟待打通，让国内循环和国际循环更加顺畅。

建设现代流通体系，需要夯实“硬基础”，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。近日，中粮贸易启动了新的码头扩建项目。项目由中建八局承建，将针对仓储、码头靠泊等级、装卸工艺设备和相应基础设施进行改造提升，通过先进技术和高效管理，打造自动化、数字化的智慧码头，提高粮食流通的效率。中粮贸易相关负责人介绍，将强化央地合作及区域联动，增强粮食流通主通道及关键物流节点掌控能力，保障我国粮食物流供应链高效稳定畅通。

建设现代流通体系，需要与数字经济深度融合，实现流通体系数字化，打通“大动脉”，畅通“微循环”。由中国物流与采购联合会和满帮集团共同编写的《网络货运发展洞察报告》显示，以网络货运为代表的物流服务平台规模不断扩大，有效促进了物流行业降本增效。中国物流与采购联合会平台分会统计，超过70%的传统物流企业有转型或拓展网络货运业务的意愿，行业规模将进一步扩大。

专家认为，要继续贯彻新发展理念，统筹推进流通领域的硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，为高质量发展提供更加坚实的支撑。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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