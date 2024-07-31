首个水稻全景定量蛋白质组图谱发布
2024年07月31日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：首个水稻全景定量蛋白质组图谱发布
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本报讯（记者杨舒）中国农业科学院生物技术研究所近日联合国内多家单位，共同绘制了水稻全景定量蛋白质组图谱，为水稻的基因功能研究提供了重要的蛋白质表达量资源，也为基因组学、蛋白质组学等多组学数据支撑作物智能设计育种提供了新思路。相关研究成果发表在国际期刊《自然植物》上。
植物的所有组织、器官中都富含蛋白质，它是构成细胞和生物体结构的物质，能够以酶等形式参与细胞的化学反应，也是细胞膜的组成成分。可以说，蛋白质是农作物体内实现各种生物学功能的主要“执行者”，因此，构建全景定量蛋白质组图谱对阐释植物的生长发育、逆境响应及代谢调控等方面具有重要意义。然而，一直以来，由于蛋白质组技术的覆盖度和精度不够，科学家对农作物定量蛋白质组以及对蛋白质表达的调控机制的理解仍不够深入。
由此，科研人员利用质谱等最新技术，量化了水稻内主要组织中超过15000个基因的蛋白质水平，鉴定了8964个蛋白质，并为另外7077个蛋白编码基因提供了蛋白质水平证据，从而绘制出了水稻全景定量蛋白质组图谱。研究还发现，N6-腺苷酸甲基化修饰是调控蛋白质表达量的关键因素。该研究为水稻的基因功能研究和表达调控提供了重要的蛋白质组和蛋白质修饰组信息。
(责编：罗知之、陈键)
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