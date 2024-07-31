原标题：青海湖生态服务系统功能持续提升

本报西宁7月30日电（记者王雯静、万玛加）日前发布的《青海湖流域生态气象公报（2023）》显示，青海湖2023年年平均水位为3196.6米，较近十年平均上升1.3米。

青海省气象局与青海湖景区保护利用管理局联合发布的《青海湖流域生态气象公报（2023）》基于地面气象资料和多源卫星遥感数据，评估了2023年青海湖流域生态气候、水资源、冰雪资源、草地植被以及生态系统服务功能状况。公报披露，2023年，青海湖流域年均降水量为413.0毫米，较近十年（2013—2022年）平均偏少7.0%；年均气温为0.8℃，较近十年平均偏高0.1℃；日照时数为2642.9小时，较近十年平均偏少5.4%。2023年，青海湖（包括尕海、耳海）丰水期（9月）湖泊面积为4622.0平方公里，较近十年平均面积增大2.2%；岸线长度为593.5公里，岸线长度缩短12.6%；青海湖年平均水位为3196.6米，较近十年平均上升1.3米；流域水源涵养服务能力指数为184.8，较近十年平均增加25.5。

青海省气象局与青海湖景区保护利用管理局建立长效合作机制，自深入推进青海湖生态保护和国家公园创建工作以来，已连续2年联合发布《青海湖流域生态气象公报》。青海省气象局相关负责人表示，今后，还将重点完善青海湖流域生态气象观测站网布局，建立健全涵盖多圈层“山水林田湖草沙冰”全要素监测指标体系，制定“天空地”一体化监测标准，进一步提升生态气象要素监测评估预警能力。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经