财政部紧急下达农业生产防灾救灾资金2.38亿元
2024年07月31日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：财政部紧急下达农业生产防灾救灾资金2.38亿元
本报北京7月30日电（记者鲁元珍）近日，财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金2.38亿元，支持河南、湖南、重庆、四川、陕西等灾区开展农业生产救灾相关工作。重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复、疏渠排涝等防汛救灾措施给予适当补助，全力支持受灾地区积极应对洪涝等灾害影响，扎实做好农业防灾减灾救灾工作，助力减少农业损失，打牢秋粮丰收基础。
(责编：罗知之、陈键)
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