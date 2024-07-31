原标题：34条措施推动天津金融高质量发展

本报北京7月30日电（记者温源）为强化金融对天津高质量发展的支撑作用，中国人民银行、金融监管总局、证监会、国家外汇局、天津市人民政府30日联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。意见从加强金融支持科技创新与金融科技赋能、推动金融与数字技术深度融合、完善绿色金融体系、加快普惠金融和养老金融发展、优化自贸试验区和跨境金融服务、立足地方优势促进特色金融高质量发展、加强金融监管防范化解金融风险等七个方面，提出34条重点任务和保障措施。

意见提出，健全科技金融组织体系，支持金融机构完善科技型企业信贷服务机制。开展知识产权保险试点，提升保险中介在科技保险领域的服务能力，鼓励国家融资担保基金与天津中小企业信用融资担保有限公司开展再担保业务合作。支持科技型企业利用多层次资本市场加快发展，支持天津参与实施“科技产业金融一体化”专项，引导社会资本投早、投小、投硬科技。支持符合条件的外资股权投资基金、创业投资基金落户，吸引投资周期长、资金体量大的长期资本、耐心资本落户天津。

意见要求，开展绿色金融标准试点。支持在天津东疆综合保税区建设绿色租赁高质量发展区，率先开展绿色租赁标准试点和应用示范。意见提出，提升金融对港口、航运、贸易的支撑作用。支持金融机构围绕天津港建设世界一流智慧港口、绿色港口需要，加大对基础设施、集疏运体系建设的支持力度，研发提供综合化、定制化金融产品和服务。

意见提出，优化金融生态环境。推动京津冀地区信用体系一体化。鼓励全国性银行业金融机构探索建立京津冀联合授信机制，推动信贷资源流动。安全有序推进京津冀地区金融统计数据共享。支持南开大学等在津院校建设国家级智库和国际一流金融学科，打造具有影响力的金融研究平台和高端金融论坛。

(责编：罗知之、陈键)

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