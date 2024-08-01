原标题：推动全球人工智能和平、安全发展——国际金融论坛(IFF)人工智能专门委员会成立

近日，国际金融论坛(IFF)通过线上研讨会的方式宣布成立人工智能（Artificial Intelligence, AI）专门委员会。该委员会旨在促进人工智能领域的国际交流和对话，推动技术创新与合作，确保AI技术的和平与安全发展，并助力构建全球AI治理体系。

国际金融论坛（IFF）常务副理事长兼秘书长、世界银行原副行长、新开发银行原副行长祝宪在开幕式致辞中表示，IFF人工智能专委员会将作为一个集中的交流平台，促进技术、金融、学术及政策制定领域领导者之间的合作。他说：“我们的共同目标是充分利用人工智能的变革力量，同时把握其对全球经济和社会未来的影响。委员会将致力于推动人工智能在各个领域的应用、研究与开发，帮助建立道德伦理标准和准则，促进国际合作和对话，并与更广泛的受众分享关于人工智能技术和集成的见解。”

此次线上研讨会由IFF人工智能专门委员会成员、德根多夫理工学院人工智能教授、Skyrocket.AI创始人兼首席执行官帕特里克·格劳纳（Patrick Glauner）主持。参加研讨会的嘉宾包括全球人工智能领域的顶尖专家、法律界资深人士、行业精英、知名学者以及实践经验丰富的从业人员。委员会将作为一个开创性的对话机制，汇聚人工智能领域的不同利益相关方，共同讨论和分享人工智能领域的重要进展。

国际金融论坛(IFF)人工智能专门委员会成员、欧洲社会党前主席鲁道夫·沙平（Rudolf Scharping）在发言中强调了在基础设施部署时确保人工智能技术安全的重要性，他表示，人工智能涉及社会安全运行的很多方面，因此在考虑大规模部署人工智能技术时，我们必须考虑基础设施和数据的安全问题，特别是在能源领域，比如发电行业，这一点尤为重要。

在研讨会上，IFF人工智能专门委员会成员还重点讨论了人工智能广泛应用所面临的监管和伦理问题。委员会成员、柏林洪堡大学名誉教授沃尔克·罗默曼（Volker Rmermann）认为，人工智能将有助于解决全球劳动力不足的问题并提高工作效率，但欧洲对人工智能可能大量替代人类工作岗位的担忧，可能会延缓该地区在这一领域的技术发展和运用。

罗默曼以人工智能在法律行业的运用为例指出，欧洲的《人工智能法案》认为，允许AI在法律行业获得从业资格是危险的，应谨慎对待。然而，当前在欧洲一些国家，由于高质量法律工作者的缺乏导致案件积压，而适时引入人工智能技术将能大幅提升案件处理的效率。但是，由于在伦理道德层面对于AI技术在法律行业应用的担忧，AI技术难以在该领域充分发挥作用。”

IFF人工智能专门委员会成员鲁道夫·梅林霍夫（Rudolf Mellinghoff）曾任德国联邦财政法院院长和德国联邦宪法法院法官，他认为将人工智能融入欧洲法律体系将面临巨大挑战。

IFF人工智能专门委员会成员、伦敦未来学家协会主席、Symbian联合创始人大卫·伍德（David Wood）认为，人工智能是一把非常强大的双刃剑。他以人工智能在医学中的应用为例指出，人工智能确实可以将不堪重负的医生解放出来，在医学领域有着巨大的应用空间。AI可以识别潜在的病变或病症，还可以帮助我们研发新药。但是，一个小小的程序错误如果没有被及时发现，AI参与设计的新药就有可能成为毒药。因此，确保人工智能安全运用的关键在于实施及时有效的安全性监管，这也是目前全球共同面临的挑战。”

国际金融论坛（IFF）是非营利、非官方独立国际组织，2003年10月由G20国家和地区、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织及领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构，被誉为全球金融领域的“F20（Finance 20）”。国际金融论坛（IFF）的目标是通过国际化、市场化、专业化的运营机制，建立全球金融战略对话、交流合作、实践创新、学术研究和人才培育平台，推动金融服务世界，促进全面可持续发展。（记者 程钰）

(责编：曹淼、李源)

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