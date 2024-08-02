中央气象台发布强对流天气蓝色预警
2024年08月02日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月2日08时至3日08时，西北地区东部、华北北部、东北地区中南部、江淮东部、西南地区南部、华南中西部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，内蒙古中南部、陕西北部、河北北部、云南东南部等地局地小时雨量大于50毫米，最大可达70毫米以上；西北地区东部、华北中北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气。
预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；
2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；
3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；
4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；
5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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