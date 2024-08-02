人民网北京8月2日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月2日白天，江淮、江南大部、华南北部、四川盆地东部、重庆、陕西中南部、山西中部和西南部、河南西北部、山东北部和南部以及新疆北部、南疆盆地、吐鲁番盆地等地有35-36℃高温天气，其中，安徽南部、江苏南部、上海、湖北东南部、江西东北部、浙江、福建中北部、四川盆地东南部、重庆西部及新疆等地的部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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