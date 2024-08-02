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稳增长、稳就业 水利基础设施建设投资上半年创新高

欧阳易佳
2024年08月02日09:19 | 来源：人民网
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7月，在晋陕峡谷的滔滔黄河与森列山峦的见证下，古贤水利枢纽进入建设实施阶段，成为2024年水利基础设施建设的重要时刻，黄河水沙治理至此开启新的篇章。

在齐鲁大地，在白山黑水，在海河流域广袤的国土上，国家水网重大节点工程建设的脉搏，在祖国江河之上节律跳动。

水利部相关负责人表示，今年上半年全国实施水利项目数量、落实和完成水利投资、水利建设吸纳就业人数等均超过去年同期，在稳预期、稳增长、稳就业等方面发挥了积极作用，为推动经济稳中向好、巩固夯实安全发展基础贡献了水利力量。

2023年，我国江河洪水多发重发，国家增发1万亿元国债资金，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，其中安排水利领域资金超过国债资金总规模的一半。

水利部按月调度会商，派出多批次工作组到各省市指导增发国债水利项目实施，建立分流域分项目类型推进机制，督促全力加快项目建设。截至6月底，增发国债安排水利项目7800多项，已全部开工实施。

山东省水利厅厅长黄红光介绍，国家有关部委安排山东增发国债支持水利项目建设资金157.3亿元，实施水利项目120个，山东省水利厅抢抓机遇、克服困难，加强督促调度、强化要素保障，全力以赴加快推进项目实施。增发国债水利项目在6月底前全部开工建设，完成增发国债水利资金95.7亿元，完成率60.8%。

今年5月31日，增发国债支持的贵州省铜仁市花滩子水库工程顺利开工。据了解，贵州省水利厅多措并举积极推进报告编制、方案审查、资料完善等工作，推动项目尽早获得国家批复立项，为花滩子水库按时开工奠定有利条件。

今年上半年，全国完成水利建设投资5690.2亿元，同比增长9.9%；实施水利项目3.8万个，同比增长23%。

其中，黄河古贤水利枢纽、浙江曹娥江镜岭水库、河北洺水娄里水库相继开工，连同海河流域东淀、小清河、文安洼蓄滞洪区、永定河泛区等34项重大水利工程从图纸走向现实，引江济淮、环北部湾水资源配置等重大水利工程加快建设进度。

去年11月，河北省北拒马河涿州段应急防洪治理工程开工建设，工程总投资10亿多元，目标是在今年主汛期前完工。

7个多月的时间，350多万的土方填筑，工程量大，工期极其紧张。

为此，涿州市专门组建了工作专班和临时党支部，根据线性工程的特点，涿州市将整个工程划分为3个工区9个工段，倒排工期、迅速推进，昼夜不停施工，高峰期沿线组织600多辆重型车辆和机械设备，单日填筑8万方以上。

据了解，今年6月15日，该项目投资完成率近80%，提前15天完成主体工程建设，实现全线贯通，具备防洪能力。

河北省水利厅厅长崔志清介绍，按照水利部安排部署，水利厅派出由厅级干部带队的6个工作组，深入工地、沉入一线，在全面检查工程质量、安全生产、工程进度、资金支付等重点工作基础上，做好基层帮扶指导，解决制约瓶颈问题和难点工作。截至6月底，河北省累计完成水利建设投资506.7亿元，同比增长45.5%。

水利建设投资跑出“加速度”。水利部规计司有关负责人介绍，今年以来，水利部指导地方水利部门全面加快项目前期工作、开工准备和建设进度，优化施工方案，强化施工保障，在确保质量和安全的前提下，全力推进水利基础设施建设。

上述负责人表示，在进入主汛期前，通过督促各地提前做好施工安排，严格落实各项防汛预案和度汛措施，确保工程度汛安全，并全面完成了上半年建设任务目标。

汩汩清流润民心。数据显示，水利基础设施建设充分发挥点多面广、产业链长、吸纳就业多的优势，今年上半年吸纳就业153.6万人，同比增长11%；其中吸纳农村劳动力123万人，同比增长19.2%。

(责编：郭思邈、吕骞)
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