原标题：硕博比例超7成，看新能源行业对高层次人才的吸引力

在深圳市坪山区的比亚迪路上，一辆满载着2024年应届生的大巴驶入了比亚迪的大门。今年高校毕业生开始陆续入职比亚迪，完成了从学生到职场人的身份转换。2024年比亚迪校招总人数为1.13万人，其中硕博占比67%以上，校招的研发人员占所有校招人数的78%。2024年校招毕业生中，博士占比10%，相较于2023年校招博士占比3%，大幅增长，比亚迪链接高校广纳人才，可见随着比亚迪的发展，其对高学历人才的吸引力也在逐步增强。

比亚迪今年校招总体呈现出的整体特点：高学历人数多、TOP级院校人数多、就业范围广（城市和覆盖专业）、人才质量高。在2024年校园招聘中，涌入了一大批与智能化、电动化相关专业的应届生，为新能源汽车行业高质量发展注入持续动力

比亚迪始终坚持“造物先造人”的核心人才发展理念，致力于搭建一个多层次的学习型组织，覆盖技术、营销、运营、综合四大岗位领域，建立线上、线下多培训渠道，通过面授、案例研讨、活动拓展、技能比武、项目研讨等多种创新培训与培养方式，持续提升公司人才竞争力。

“明日之星应届生训练营”，是一项始自公司创业初期（1998年）的传统人才培养项目，以促进和提升明日之星的企业归属感、文化认同感、业务理解度、职业素养和岗位实战能力等为内容线，以高管引路、大咖分享、导师辅导、线上学习、文化活动、岗位实践等为方法线，充分彰显比亚迪对应届生培养与选拔的高度重视。

此外，比亚迪2017年就设立博士后创新实践基地，开展博士后人才培养，2023年已在深圳、重庆、西安三地形成“三站三基地”，培养博后精英，打造科创先锋，为比亚迪发展创新注入高端人才的核心元素和科创动能。

2023年比亚迪营收6023.15亿元，同比增长42%，净利润300.4亿元，同比增长81%，其中研发投入399.18亿元，同比增长97%。此外，比亚迪拥有100多个专业的检测实验室，具有4000多项检测能力。比亚迪目前累计研发投入已经超1400亿！在研发上比亚迪敢投入，大力投入，为技术创新输送源源不断的动力。

比亚迪培育新质人才，成为推动“中国制造”向高质量、智能化转型的关键力量。比亚迪积极履行社会责任，不仅在经济领域取得了显著成就，更在人才培养方面做出了重要贡献，一直致力于为国家培育优秀人才，特别是在中国汽车工业领域，比亚迪通过构建完善的培训体系和实践平台，为中国制造业的转型升级和新质生产力的发展需求，输送了大量高素质、具备创新能力的专业人才。同时，也期待更多的高校毕业生可以进入新能源行业，为我国新质生产力的加快培育和发展贡献更多的积极贡献。

(责编：董童、李源)

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