王继源 贾若祥 窦红涛

上半年，区域经济持续加快转型，不断以“进”促“稳”，以“进”促“优”，京津冀、长三角、粤港澳三大经济引擎引领带动作用进一步提升，“挑大梁”的态势更加明显，长江经济带、黄河流域生态环境持续改善，绿色低碳高质量发展成效显著。

三大经济引擎“发动机”作用更为明显。对全国外贸的支撑更大。上半年，三大经济引擎实现外贸进出口总额14.7万亿元，占全国的比重为69.2%，同比上升0.9个百分点。其中，广东、浙江出口额分别以2.85万亿元、1.9万亿元位居全国前两位，同比分别增长12.1%、8.6%。新质生产力加快培育。上半年，北京计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长20.1%，上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业产值同比增长6.1%，江苏数字产品核心制造业增长11.4%，广东高技术制造业增加值增长13.0%，高端电子信息制造业增长16.3%。

长江黄河两大流域绿色低碳高质量发展成效更为显著。流域生态环境持续改善，上半年，长江、黄河干流水质持续稳定保持在Ⅱ类，长江流域水质为优，黄河流域水质良好。长江黄金水道作用充分发挥，上半年，宁波舟山港集装箱吞吐量同比增长8.4%；三峡枢纽共通过船舶超20600艘次，货运量超7400万吨。大江大河安澜工程加快建设，黄河古贤水利枢纽工程正式进入建设阶段，成为继2001年小浪底水利枢纽建成以来，黄河干流上开工的又一项重大骨干水利枢纽工程。

下半年，随着区域重大战略各项政策举措持续落地显效，三大经济引擎将继续在扩投资、促消费、稳出口上发挥积极作用，长江经济带及黄河流域生态环境保护和高质量发展各项工作将不断取得新成效，区域重大战略在国家发展大局中的引领带动作用将进一步增强。（作者单位：国家发展改革委中国宏观经济研究院）

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(责编：罗知之、吕骞)

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