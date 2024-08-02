原标题：泰康保险集团：发力新寿险，扎实做好金融五篇大文章

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。经济是肌体，金融是血脉，金融要为经济社会发展提供高质量服务。中央金融工作会议明确提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。泰康保险集团紧紧围绕建设金融强国目标，扎实做好五篇大文章，以高质量发展助力金融强国建设。在保险行业，泰康将人身保险与医养服务结合，在传统寿险的“负债端”和“投资端”二维结构中，加入医养的“服务端”，形成“支付+服务+投资”三端协同的新寿险商业模式。面向长寿时代，泰康充分发挥商业模式特色，发挥耐心资本优势，夯实“业务好、财务好、服务好”的三好公司建设，不断为满足经济社会发展和人民群众日益增长的对美好生活的向往贡献一份力量。

践行“金融为民”，全面布局科技、绿色、普惠、数字金融

“金融为民”是金融工作的本色，金融行业要发挥“活水”效应，在经济关键领域发挥作用，扩大金融服务覆盖面。泰康持续增强自身经营能力和风险管理能力，全面布局科技金融、绿色金融、普惠金融和数字金融，并发挥主业优势不断丰富和完善养老金融。

提升科技金融质效，服务新质生产力。在中央金融工作会议明确提出的五篇大文章中，科技金融排在首位。实施创新驱动发展战略，建设世界科技强国，科创企业是重要力量，其繁荣发展离不开金融活水。保险资管机构作为规模大、来源稳、长久期的保险资金主要管理者，要结合自身优势，积极服务新质生产力发展。泰康资产深刻理解当下社会发展方面的转型和新质生产力相关行业特点，面向蓬勃发展的新一代信息技术产业、新能源产业、新材料产业等，探索符合新兴产业特征的投资和各种创新形式的投资方式。保险资管机构更多关注长期绝对收益回报，价值投资为本，关注长远。泰康资产以投研体系的变革为引擎，牵动科技金融布局，同时也积极抓住新质生产力所带来的机遇，促进保险资管机构的高质量发展。

找准绿色金融发力点，构建可持续发展未来。在国家“双碳”目标的大背景下，发展绿色金融和推动低碳转型，是泰康的社会责任。泰康资产深刻挖掘并确定了长期价值投资和绿色发展理念的结合点，即立足于负责任、绿色和可持续的投资原则，在投资端持续发力。泰康资产积极支持绿色金融领域投资，采取灵活多样的资产形式参与绿色项目投资，通过公开市场债券、公开市场权益、债权计划、项目资产支持计划、股权投资等工具持续开展绿色、可持续和社会责任类投资，加大重大民生领域布局，切实支持清洁低碳能源体系建设，有效满足高耗能高排放行业低碳转型的合理要求。截至2023年底，泰康资产在投资端管理固定收益类和股权类ESG资产超2200亿元，其中绿色类投资存量规模超900亿元，可持续/社会责任类超1300亿元。2020年，根据中国银行间市场交易商协会统计，泰康资产位列保险类金融机构绿债投资人首位。泰康资产还持续探索绿色金融领域的创新投资方式，并为市场提供服务绿色转型发展的有效投融资工具，一方面积极参与ESG新品种投资，另一方面发行ESG相关产品，为市场资金支持实体经济发展、优化资产配置、提高综合收益提供渠道。与此同时，泰康还在全集团范围内积极倡导绿色低碳生活方式，贯彻绿色建筑理念，全面做好绿色金融大文章。

支持重点环节，增强普惠金融服务能力。普惠金融充分体现出金融的“人民性”，保险天然具有风险共担、扶危济困属性，与普惠金融内核高度一致。泰康不断创新产品供给，为小微企业、农民、慢病人群、新市民群体等提供专属保障；同时坚守公益担当，努力回馈社会。2023年，泰康人寿共为4.1万中小微企业承保4.55万件次团体保险业务，为75万中小微企业员工及客户提供近2000亿元保险保障，全年向中小微企业提供赔付1.08亿元。积极参与多层次医保体系的制度创新，泰康人寿携手同业共保云南“普洱人民普惠保”和“德宏惠民保”，惠及人民群众9万余人。泰康还广泛参与长期护理保险试点，六年间累计服务46个试点城市，服务覆盖超2700万参保人。泰康在线积极响应做好新市民金融服务的政策要求，发挥互联网保险便捷、实惠、碎片化等灵活保障优势，满足新市民工伤、医疗、失业保障需求。针对新市民群体流动性较大问题，泰康在线秉持商业可持续、保费合理原则，为其设计专属保险方案，推出按天、按月计费的低价保险产品。截至目前，泰康在线为60万名新市民群体提供保险服务，赔付金额累计超3亿元。

数字金融驱动，切实加强“服务好”建设。数字金融是提高金融服务便利性和竞争力的重要手段，泰康在推进数字金融进程中，一方面把握机遇，切实提升企业服务能力和经营水平，另一方面重视安全，筑牢风险防线，实现两者平衡兼顾。目前，泰康已在全国建立起北京和武汉双城的科技布局，规划中的武汉科技大健康总部正在建设中。泰康持续着力增加金融的科技含量，以数字技术重塑寿险价值链，助力“服务好”建设。泰康的统一线上客户服务平台“泰生活APP”，让客户能够一站式享受集团内各个业态的线上服务，实现让“信息多跑路，客户少跑腿”。截至2024年6月30日，泰生活APP注册用户数超2800万，月活390万，年度提供保险服务2.8亿次。2024年，泰康人寿保全业务在线办理率达91%，保全提供9大自有电子化服务渠道。在数字化客户服务体系支持下，泰康养老智能化双录持续提升投保作业效率，保单线上承保率达99.6%。在科技能力的支撑下，泰康在线已实现了理赔服务自动化线上化、客户服务智能化、投诉处理线上化、消费者隐私数据安全化等，切实维护了消费者权益。泰康将科技驱动作为重要战略路径，以数字金融建设，护航企业高质量发展，助力消费者权益保护。

聚焦养老金融，助力完善多层次养老筹资及服务体系

我国正处于人口老龄化的快速发展阶段，呈现规模大、速度快、程度深等特点。保险业作为我国社会保障体系的重要支柱和社会治理体系的组成部分。在长寿时代背景下，实现让人老有所养、老有所医、老有所乐是发展养老金融的必然要求。泰康开创的新寿险商业模式，“支付+服务+投资”三端协同，将保险、投资、医养康宁均作为主业，全面发力养老金金融、养老服务金融、养老产业金融，自觉融入国家积极应对人口老龄化的进程，为大众提供从养老筹资到医养康宁实体服务全方位的产品和服务体系，不断满足大众的养老民生需求。

养老金金融本质是养老金三支柱体系，泰康立足保险主业，全面参与三支柱体系建设。泰康资产及其公募子公司泰康基金的养老金投资管理业务范围覆盖养老一、二、三支柱， 都有出色的表现，已成为最大的养老金投资管理公司之一。截至2023年底，泰康资产养老金投资管理规模已超8400亿元，其中，企业年金管理规模超5300亿元，职业年金管理规模超2000亿元，稳居市场前列。在第二支柱企业年金和职业年金受托管理方面，泰康养老业绩领先市场。截至2023年底，泰康养老的企业年金和职业年金受托规模超过5000亿元，受托规模增速保持市场前列，同时，泰康养老在中央及各地职业年金受托人比选中全部入围。此外，泰康养老还持续探索二三支柱融合发展，将服务从企业延伸到企业职工及家属，提供一揽子长期保障方案，总结摸索出了职域业务模式。11年来，职域业务标准保费收入从0快速增长至近30亿元， 服务的企事业职工及家属超1000万人。在第三支柱领域，泰康积极响应个人养老金制度试点，快速上市多款产品，多渠道触达和服务广大客户。据统计，泰康养老已累计服务个人养老金客户超7.6万人，个人养老金业务规模超9亿元，在个人养老金领域步入行业第一阵营。

在制度化的养老金体系以外，大众还可以通过丰富的养老服务金融，满足个体高品质多样化的养老需求。长寿时代下，养老服务金融迎来更大的发展空间。泰康在保险行业较早关注老龄问题，从2007年开始探索进入养老服务领域，并在2009年获得首个由原保监会批准的投资养老社区试点资格。2012年，泰康推出行业首个对接养老社区的大额年金保险计划“幸福有约”，保险业首个“寿险支付+养老服务”的创新商业模式正式成型。贯彻“保险姓保”的发展方向，泰康通过把实体的医养康宁服务与传统寿险结合，将“服务端”引入传统寿险的二维结构，形成了“支付+服务+投资”三端协同的新寿险。“幸福有约”历经十余年升级迭代，涵盖“长寿有约、健康有约、财富有约、善寿有约”四个产品体系，覆盖客户全生命周期。目前，“幸福有约”客户已经突破22万人，成为经过市场检验、受到市场认可的长寿时代主流养老服务金融产品。

保险资金久期长，具有跨周期属性，是“耐心资本”的代表，与养老产业天然契合。泰康战略性布局养老产业金融，率先投资进入养老产业，成为保险行业内布局服务端起步最早、覆盖最广、战略最坚定、投入规模最大的头部企业。据统计，泰康投资近500亿元进军“长寿社区+长寿医疗”，布局280家实体，覆盖56座城市，未来计划运营9万张床位。泰康还通过直投和投资基金投资大健康生态企业，累计金额超170亿元，其中，直投企业近40家，大健康股权基金项目20余个。目前，泰康服务端旗舰——泰康之家已布局35城42个项目，其中19城20家社区开业运营，在住居民超13000人。依托大规模高品质养老社区的形成的专业能力，泰康探索网络化的社区康养中心布局，为附近居民提供上门医养服务，打造机构养老、社区养老和居家养老三位一体的“养联体”，构建长寿时代老年生命产业链的基础设施与服务体系，满足人们多层次的养老服务需求。与此同时，泰康也通过公益的力量，在北京航空航天大学等地探索打造智慧养老联合体，用公益的力量引导各方提升社区老年居民的服务水平，为积极应对人口老龄化国家战略和践行“健康中国”战略贡献力量。

五篇大文章描绘了金融企业的责任与使命图景。泰康将紧紧围绕“建设金融强国”目标，充分发挥保险作为经济减震器和社会稳定器作用，积极服务国家战略、服务实体经济、服务民生保障，全力做好五篇大文章，全力助推保险业高质量发展，持续以市场经济的方式方法，实现全心全意为人民服务的伟大理想。

(责编：董童、李源)

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