制图：方经纶

人民网北京8月2日电 （方经纶）8月2日，工业和信息化部装备工业发展中心主任、世界智能网联汽车大会组委会秘书长瞿国春在2024世界智能网联汽车大会新闻通气会上介绍，2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京亦庄北人亦创国际会展中心召开。

据了解，本届大会以“协同并进 智行未来——共享智能网联汽车发展新机遇”为主题，旨在搭建全球智能网联汽车先进经验和示范推进的沟通交流平台，联通全球政企和行业，汇集各方资源和智慧，协力解决产业面临的问题，加速推动智能网联汽车发展进程。

瞿国春介绍，本届大会将凸显“三大亮点”。

一是首度发布智能网联汽车全球十大突破和十大趋势。大会将首次揭晓智能网联汽车产业十大发展突破与未来十大技术趋势，充分总结过去十年的奋斗成果，引领行业科技创新与产业升级方向。

二是首次汇集贯穿全年的系列特色活动。大会创新策划全年性、全国性系列活动，强化央地、政企及产学研用多方联动，通过多渠道融媒体平台持续展示行业发展成果，确保大会影响力贯穿全年。

三是全方位展示多场景智能驾驶功能。大会设置多品牌、多级别智能网联汽车展示，提供便捷预约服务，让嘉宾亲身体验城市道路高级别辅助驾驶功能、V2X绿波车速引导、自动泊车等前沿技术，并特别举办自动驾驶嘉年华及工业旅游参观活动，全方位展现我国智能网联汽车产业取得的成绩。

同时，本届大会将达成三大核心目标。

一是引领全球产业发展风向。汇聚全球主要汽车国家政府代表与行业领袖，通过高层对话，形成关于智能网联汽车产业发展的广泛共识，发布行业十大突破与趋势，展示前沿技术与试乘体验，引领全球智能网联汽车产业发展风向。

二是促进跨区域跨领域合作。搭建跨国界、跨行业的交流平台，汇聚全球政企精英，共探智能网联汽车在政策、技术及生态等方面的无限可能，深化多领域、多层次的合作伙伴关系。

三是构建创新技术交流高地。展示国内外顶尖企业的最新研发成果与应用场景，分享技术创新、政策动态及实践经验，吸引全球行业专家参与，促进技术互鉴与深度合作，共谋智能网联汽车产业未来蓝图。

据了解，本届大会将由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办，工业和信息化部装备工业发展中心、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员会、中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国信息通信研究院、中国电子信息产业发展研究院联合承办。大会将构筑“3+3+6+N”的活动体系，第一个“3”是指开幕式、全体大会、闭幕式3场全体会议，第二个“3”是指3场特色活动，“6”是指6场主题峰会，“N”是指多场同期边会及互动活动。

(责编：申佳平、吕骞)

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