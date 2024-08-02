人民网北京8月2日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》）有关情况。国家发展改革委副主任郑备在会上表示，国务院印发《行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、主要目标、任务举措和组织实施作出部署。

总体要求方面，《行动计划》明确，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以体制机制改革为动力，稳步提高城镇化质量和水平，充分释放新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为中国式现代化提供强劲动力和坚实支撑。在工作推进中，注重把握好以人为本、遵循规律、分类施策、集约高效原则。

主要目标方面，《行动计划》提出，经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%。

任务举措方面，《行动计划》部署了4项重大行动，分别为新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动。对于每一项行动，都逐一明确了发展方向、重点任务和政策措施。

组织实施方面，《行动计划》强调，坚持加强党的全面领导、完善实施推进机制、加强监测评估。

郑备介绍，为强化新型城镇化建设的支撑保障，《行动计划》还提出，统筹运用中央财政性建设资金、地方政府专项债券等资金渠道，健全财政、金融、土地等政策，加大对城镇化建设的支持力度；省级政府要结合实际制定本省实施方案，各市县要因地制宜细化政策举措和项目清单，切实推动目标任务落地见效。

(责编：罗知之、吕骞)

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