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引资结构不断优化 我国将进一步放宽市场准入

焦磊
2024年08月02日17:54 | 来源：人民网
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社会消费品零售总额23.6万亿元，增长3.7%；货物进出口21.2万亿元，增长6.1%。服务进出口3.6万亿元，增长14%；新设外资企业数量达2.7万家，实际使用外资4989亿元……

今年以来，我国商务运行稳中有进，高质量发展取得新成效，为国民经济发展作出积极贡献。

上半年，商务高质量发展有哪些体现？如何推动消费持续扩大？怎样看待当前吸引外资的形势，下一步将重点开展哪些工作？8月2日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，邀请商务部相关负责人介绍情况。

商务部外国投资管理司司长朱冰表示，当前我国引资结构不断优化，外国投资者正在积极调整行业领域投资布局，这和我国加快发展新质生产力、深入推进新型工业化的大趋势完全契合。下一步，将进一步放宽市场准入，扩大鼓励外商投资产业目录，全面取消制造业领域的外资准入限制措施，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

商务运行稳中有进 高质量发展取得新成效

随着我国经济持续回升向好，多项商务数据表现亮眼，折射出经济社会多维度高质量发展稳步推进。

在居民消费方面，2023年，我国社会消费品零售总额达到47.1万亿元，规模再创历史新高。

商务部国际贸易谈判副代表李詠箑表示，为着力增强消费对经济发展的基础性作用，商务部陆续出台消费品以旧换新行动方案和促进汽车消费、家居消费、餐饮业高质量发展等系列政策，并先后开展“消费提振年”“消费促进年”系列活动，推进完善城乡流通设施。上半年，消费保持平稳增长，社会消费品零售总额23.6万亿元，增长3.7%，新能源乘用车零售量增长33.1%。服务消费较快增长，服务零售额增长7.5%，餐饮收入增长7.9%。

对外贸易增添新动能。李詠箑表示，随着一系列推动外贸稳规模优结构、促贸助企的政策不断落地，2023年我国稳居全球贸易第一大国，“新三样”和跨境电商等新动能快速发展。

今年上半年，我国外贸运行稳中有进，货物贸易展现较强韧性和市场活力，呈现量增、质优、份额稳的特点。上半年货物进出口21.2万亿元，增长6.1%。服务进出口3.6万亿元，增长14%。货物和服务进出口对经济增长贡献率达13.9%。

利用外资迈出新步伐。上半年，新设外资企业数量达2.7万家，实际使用外资4989亿元。引资结构不断优化，高技术制造业引资占比较上年同期提高2.4个百分点。

着力共建“一带一路”高质量发展，全面深入参与世贸组织改革，推动世贸组织第十三届部长级会议取得务实成果，推动RCEP全面生效，推进加入CPTPP和DEPA，积极开展自贸协定谈判……国际经贸合作不断取得新突破，对外投资合作较快增长。上半年对外非金融类直接投资5160亿元，增长19.5%。对外承包工程完成营业额5133亿元，增长4.7%。

党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出了系统部署，对此，李詠箑表示，商务部将推动构建全国统一大市场，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善高质量共建“一带一路”机制，以商务改革发展的实际成效，为推进中国式现代化作出新的贡献。 

以“政策+活动”双轮驱动 推动消费持续扩大

今年以来，商务部以“政策+活动”双轮驱动，创造性地开展一系列的“消费促进年”活动，成效明显。上半年，社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。

上半年我国消费市场呈现哪些特点？商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋用四个字进行了概括：

“稳”，体现在大宗消费上，上半年乘用车销量同比增长3.3%，其中新能源车乘用车零售量增长33.1%。限额以上家电家具零售额同比分别增长3.1%和2.6%；

“快”，体现在服务消费上。上半年服务消费零售额同比增长7.5%，增速比商品零售额高4.3个百分点；

“活”，体现在新型消费上。上半年网上零售额同比增长9.8%，其中实物商品增长8.8%，网上零售占社零总额比重达到了25.3%；

“新”，体现在乡村消费上。上半年，乡村消费零售额3.14万亿元，同比增长4.5%，增速比城镇高0.9个百分点，农村居民人均消费支出增长7.6%，增速高于城镇1.5个百分点。

近日召开的中央政治局会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。下半年，有哪些措施促进消费持续稳定增长？

“我们将立足商务工作‘三个重要’定位，推动消费持续扩大。”徐兴锋表示，商务部将从五方面做好下半年工作：办好“消费促进年”活动，共享美好生活。紧扣百姓需求，聚焦群众关切，谋划推出系列精品活动；加力推进消费品以旧换新，以以旧换新为抓手，稳住大宗消费。办好系列供需对接活动，让产供销、上下游更加通畅；促进服务消费高质量发展，激发消费新动能。推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，支持文旅、养老、育幼、家政等消费，满足居民服务消费的需求；壮大新型消费，打造消费新的增长点。培育数字消费、绿色消费、健康消费等新兴消费；优化消费载体，引领消费升级。不断健全农村流通体系，进一步释放乡村消费潜力。

用高水平的对外开放促进深层次的改革

外商投资是推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量。今年1至6月，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%；实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下降29.1%。其中，高技术制造业实际外资占比比去年同期提升2.4个百分点，制造业外资也比去年同期占比提升2.4个百分点。

朱冰表示，今年上半年实际利用外资处在近十年来的高位，引资规模同比有所下降，主要是受去年同期的高基数影响。

“我国经济回升向好、长期向好的基本态势没有改变，超大规模的市场、优质的产业体系供给、高端高素质人才供给这些综合优势，对外资的吸引力也没有改变，大多数跨国公司看好长期在华投资的前景，所以持续加大投资力度。”朱冰说。

党的二十届三中全会对吸引和利用外资工作作出了全面部署，对此，朱冰表示，商务部将加大力度吸引和利用外资，用高水平的对外开放促进深层次的改革、推动高质量发展。具体有以下几个方面：

稳步扩大制度型开放。通过自贸试验区、自由贸易港，主动对接高标准经贸规则，在多个领域实现规则、规制、管理和标准的相通相容，更好发挥自贸试验区、海南自由贸易港的示范作用，及时将具备条件的试点措施推广到全国的自贸试验区。

进一步放宽市场准入。扩大鼓励外商投资产业目录，同时发布2024年版的外资准入负面清单，全面取消制造业领域的外资准入限制措施。同时，立足于我们自身发展需要，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

深化外商投资促进体制机制改革。聚焦打造“投资中国”品牌，提升重点投资展会、标志性活动的效能，健全外商投资促进成效评价体系，支持各地创新招商模式，聚焦优势领域提升精准化招商水平，吸引更多高质量外资。

更好建设各类开放平台。推进服务业扩大开放综合试点示范，在增值电信、医疗健康、数字经济、文旅交通、商业航天以及相关特色消费等领域，加大开放创新力度。将高质量建设国家级经开区，在发展开放型经济、促进形成新质生产力等方面，发挥更大作用。

持续优化外商投资环境。对“外资24条”，开展年度的实施成效评估，进一步完善外资企业圆桌会议制度、外商投资投诉工作机制，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，共享中国改革开放的红利。

(责编：王震、吕骞)
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