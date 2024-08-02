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金融监管总局出台普惠信贷尽职免责规定

2024年08月02日20:14 | 来源：新华网
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新华社北京8月2日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局2日对外发布《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》，将尽职免责适用对象扩大至小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域贷款，细化免责、追责情形，切实为基层信贷人员松绑减负，解除敢贷、愿贷的后顾之忧。

通知指出，银行业金融机构在普惠信贷业务出现风险后，经过有关工作流程，认定相关人员尽职履行职责的，免除其全部或部分责任，包括内部考核扣减分、行政处分、经济处罚等责任。

通知提出了鼓励担当、尽职免责、失职追责问责的原则，分别列举了应免责情形、可减免责情形和不得免责情形。一是对于无确切证据证明相关人员违反有关法律法规、监管规定和内部管理制度，失职或履职不到位的，要求原则上应免除全部责任。二是在应免责情形的基础上，对于未违反有关法律法规和监管规定，基本履行了岗位职责，仅存在轻微过失的，明确可视情况减责、免责。三是结合当前监管重点关注的违规问题，对于有重大过错的人员，明确不得免责。

通知还规范了尽职免责工作机制。要求银行在尽职免责工作流程中增加“申诉”环节，并强调不得因被评议人申诉而加重其责任认定结果，推动银行畅通申诉渠道，更好保护信贷人员权益。在提高效率方面，要求尽职免责工作启动后原则上在一年内完成。对于贷款金额较小、责任划分清楚的业务，明确可批量出具尽职评议报告。

通知要求银行业金融机构结合自身实际，制定完善内部制度，统筹考虑履职过程、履职结果和损失程度等因素，明确普惠信贷业务不同岗位、不同类型产品的尽职认定标准，细化免责情形。通知要求银行业金融机构定期开展普惠信贷尽职免责工作效果评价，内部通报尽职免责工作总体情况和典型免责事例，培育尽职免责文化氛围。

(责编：卫嘉、白宇)
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