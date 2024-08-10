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前7月中欧班列开行超1.1万列

2024年08月10日16:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月10日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至7月份，中欧班列累计开行11403列，发送货物122.6万标箱，同比分别增长12%、11%。其中7月份开行1776列，发送货物18.5万标箱，连续3个月单月开行超过1700列。

　　国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团持续提升中欧班列运行品质和效率，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为服务我国外贸发展和高水平对外开放注入了新动能。

　　一是加强通道能力建设，提升中欧班列运输效率。强化境内外运输协调，加强中欧班列通道建设，提升口岸换装能力，推广快速通关模式，西（经阿拉山口、霍尔果斯口岸）、中（经二连浩特口岸）、东（经满洲里、绥芬河、同江北口岸）三条运输主通道1至7月份中欧班列开行量同比分别增长15%、22%、2%。跨里海通道中欧班列常态化稳定开行。

　　二是扩大全程时刻表中欧班列开行规模，提高中欧班列运行品质。全程时刻表中欧班列开行规模不断扩大，自6月中旬实施第三批全程时刻表以来，每周稳定开行17列，包括西安、成都、重庆、义乌、武汉、广州至德国杜伊斯堡、波兰罗兹等线路，按照客车化开行，运输时效得到可靠保障，受到客户青睐。紧密对接市场需求，大力开行新能源汽车、跨境电商等定制化班列，提供高品质的国际物流服务。

　　三是强化全程盯控，保障中欧班列安全平稳运行。与沿线国家铁路部门密切合作，积极运用北斗卫星定位、5G等新技术，强化全程安全盯控，加强安检查危、装载加固等工作，有效保障了中欧班列安全平稳运行。

(责编：赵光霞、袁勃)
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