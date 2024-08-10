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数读中国 | 一组动图，看我国外贸稳中向好

人民网记者 王震
2024年08月10日13:03 | 来源：人民网
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今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。海关总署近日发布数据显示，前7个月，我国货物贸易进出口同比增长6.2%，规模创历史同期新高。

数据来源：海关总署 制图：王震

数据来源：海关总署 制图：王震

据海关统计，今年前7月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。

数据来源：海关总署 制图：王震

数据来源：海关总署 制图：王震

前7月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.92万亿元，同比增长10.5%，占我国外贸总值的15.8%。欧盟、美国、韩国分居第二、三、四位，贸易总值分别增长0.4%、4.1%、8%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，增长7.1%。

数据来源：海关总署 制图：王震

数据来源：海关总署 制图：王震

民营企业进出口实现两位数增长。前7月，民营企业进出口13.67万亿元，增长10.9%，占我国外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。

同期，外商投资企业进出口7.28万亿元增长1%，国有企业进出口3.82万亿元，增长0.7%。

数据来源：海关总署 制图：王震

数据来源：海关总署 制图：王震

海关总署统计分析司司长吕大良表示：“前7个月，我国东部、中西部、东北地区充分发挥各自区位特点和产业优势，实现外贸全面增长。”

数据显示，7月当月，中西部、东北地区进出口增速分别较上半加快9.4个、4.2个百分点，区域开放局持续优化。

(责编：王震、吕骞)
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