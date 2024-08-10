新华社青岛8月10日电 题：探寻海山奥秘！2024西太平洋国际航次科考队起航

新华社记者王立彬、王聿昊、古一平

8月10日，2024西太平洋国际航次科考队从山东青岛起航，赴西太平洋海域开展为期45天的调查工作。

这是驶向大洋也是驶向大山的旅程，“深海一号”船载“蛟龙号”载人潜水器，将通过深潜探索神秘的海山。

海山，海平面以下的山峰，这里“隐藏”着深海生命的奥秘，也是人类了解最少的生物栖息地之一。

本航次的科考重点，便是海山这一独特的生态系统和环境。

据本航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟介绍，本航次将在西太平洋麦哲伦海山链开展调查，这里水深1500至3000米，生物多样性高、生态系统独特，被视为未来深海生物多样性保护的优先区。

“我们计划在该区域的3个工作区开展生物多样性及环境调查，利用‘蛟龙号’载人潜水器、深海箱式取样器、深海着陆器等装备调查海山深海生物类群，掌握海山生境所在区域的位置、环境特征和生物群落组成。”许学伟说。

在45天的调查工作中，“蛟龙号”计划下潜18次。作为深海调查的“实力担当”，“蛟龙号”将发挥采集性能好、环境扰动小等技术优势，对深海生物、海水、沉积物，包括海参、海百合、冷水珊瑚、微生物等进行采集研究，深化人们对海山生物多样性特征、海山地形地貌对生物多样性的影响、大洋环流动力学与物种传播关系等问题的认识。

作为地球上最大的生物栖息地，深海环境已经受到全球气候变化、人类陆海活动的严重影响，但人类对深海生境的科学认知还非常缺乏，这已成为全球深海科学治理的主要瓶颈之一。

自然资源部中国大洋事务管理局副局长唐冬梅在起航仪式上表示，我国牵头的“数字化深海典型生境”大科学计划，获得39个国家的支持和参与，体现了各国同行对“海洋命运共同体”理念的深刻认同。

作为该计划下的首个国际航次，本航次搭载了来自加拿大、西班牙、哥伦比亚、中国香港等国家和地区的11名境外科学家，中外科学家按学科专业分为不同小组，共同开展科学考察工作。“我们将一同探寻深海奥秘，推动深海生物多样性养护和可持续利用。”本航次境外首席科学家、香港浸会大学教授邱建文说。

今年上半年，“蛟龙号”执行了中国大洋83航次任务，这是我国载人深潜首探大西洋。

这一次，“蛟龙号”首次搭载境外科学家下潜，西太平洋将见证中外科学家携手探秘、逐梦远航。

我们期待，中国蛟龙满载而归！

(责编：徐婵、袁勃)

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