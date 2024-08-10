人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

探寻海山奥秘！2024西太平洋国际航次科考队起航

2024年08月10日19:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社青岛8月10日电 题：探寻海山奥秘！2024西太平洋国际航次科考队起航

　　新华社记者王立彬、王聿昊、古一平

　　8月10日，2024西太平洋国际航次科考队从山东青岛起航，赴西太平洋海域开展为期45天的调查工作。

　　这是驶向大洋也是驶向大山的旅程，“深海一号”船载“蛟龙号”载人潜水器，将通过深潜探索神秘的海山。

　　海山，海平面以下的山峰，这里“隐藏”着深海生命的奥秘，也是人类了解最少的生物栖息地之一。

　　本航次的科考重点，便是海山这一独特的生态系统和环境。

　　据本航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟介绍，本航次将在西太平洋麦哲伦海山链开展调查，这里水深1500至3000米，生物多样性高、生态系统独特，被视为未来深海生物多样性保护的优先区。

　　“我们计划在该区域的3个工作区开展生物多样性及环境调查，利用‘蛟龙号’载人潜水器、深海箱式取样器、深海着陆器等装备调查海山深海生物类群，掌握海山生境所在区域的位置、环境特征和生物群落组成。”许学伟说。

　　在45天的调查工作中，“蛟龙号”计划下潜18次。作为深海调查的“实力担当”，“蛟龙号”将发挥采集性能好、环境扰动小等技术优势，对深海生物、海水、沉积物，包括海参、海百合、冷水珊瑚、微生物等进行采集研究，深化人们对海山生物多样性特征、海山地形地貌对生物多样性的影响、大洋环流动力学与物种传播关系等问题的认识。

　　作为地球上最大的生物栖息地，深海环境已经受到全球气候变化、人类陆海活动的严重影响，但人类对深海生境的科学认知还非常缺乏，这已成为全球深海科学治理的主要瓶颈之一。

　　自然资源部中国大洋事务管理局副局长唐冬梅在起航仪式上表示，我国牵头的“数字化深海典型生境”大科学计划，获得39个国家的支持和参与，体现了各国同行对“海洋命运共同体”理念的深刻认同。

　　作为该计划下的首个国际航次，本航次搭载了来自加拿大、西班牙、哥伦比亚、中国香港等国家和地区的11名境外科学家，中外科学家按学科专业分为不同小组，共同开展科学考察工作。“我们将一同探寻深海奥秘，推动深海生物多样性养护和可持续利用。”本航次境外首席科学家、香港浸会大学教授邱建文说。

　　今年上半年，“蛟龙号”执行了中国大洋83航次任务，这是我国载人深潜首探大西洋。

　　这一次，“蛟龙号”首次搭载境外科学家下潜，西太平洋将见证中外科学家携手探秘、逐梦远航。

　　我们期待，中国蛟龙满载而归！

(责编：徐婵、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜从“廉价航空”看民营经济走向更广阔舞台
　　党的二十届三中全会7月15日至18日在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称“《决定》”)。…
数读中国 | 一组动图，看我国外贸稳中向好
　　今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。海关总署近日发布数据显示，前7个月，我国货物贸易进出口同比增长6.2%，规模创历史同期新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部