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首届上海国际邮轮节正式启动

2024年08月11日05:10 | 来源：新华网
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作为首届“上海之夏”国际消费季重点标杆活动之一，首届上海国际邮轮节8月10日晚正式启动。

活动现场，一大批围绕邮轮经济的产品集中发布。皇家加勒比游轮、MSC地中海邮轮、爱达邮轮、星旅远洋邮轮、招商维京游轮、蓝梦邮轮联合发布了2025全球邮轮航线；百联集团、中国移动、吴淞口文旅集团、吴淞口国际邮轮港联合发布国际邮轮船员服务产品；久事集团、月星集团、携程集团、中国电信等公司发布了一系列“邮轮+”消费新场景等。

上海市政府副秘书长刘平表示，邮轮经济产业链长、带动性强、国际化程度高，对扩大内需、释放消费潜力、促进高水平开放具有重要意义。上海将不断优化消费供给培育服务消费新亮点，不断提升营商环境引进更多邮轮产业链主体，不断完善邮轮服务配套体系，加速国际邮轮总部集聚，形成支持邮轮经济高质量发展的产业生态。

据了解，首届上海国际邮轮节由上海市商务委等主办，活动将持续至8月31日，陆续推出6项“手拉手”邮轮主题活动及其他特色活动，进一步激发邮轮经济活力。（记者王默玲、周蕊）

(责编：卫嘉、白宇)
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