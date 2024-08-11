人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

西（安）延（安）高铁全线最长隧道顺利贯通

2024年08月11日05:13 | 来源：新华社
小字号

由西成客专陕西公司建设、中铁十二局集团承建的西延高铁宜君隧道8月10日顺利贯通，这是西延高铁全线最长隧道，该隧道的贯通标志着西延高铁全线隧道开挖总量达九成以上，建设进度进一步加快。

西延高铁宜君隧道位于陕西省铜川市宜君县境内，全长17509米。据介绍，截至目前，西延高铁全线47座隧道已贯通41座，隧道正洞开挖累计完成设计总量的95%，隧道建设进度进一步加快，推动陕西“米”字形高铁网加速形成。

西安至延安高速铁路是陕北革命老区的首条高铁，也是国家高速铁路网包(银)海高速铁路通道的重要组成部分。这条高铁线路全长299.8公里，设计速度350公里／小时，建成投入运营后，西安至延安的铁路运行时间将从目前的2.5小时缩短至约1小时。（记者张斌）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜从“廉价航空”看民营经济走向更广阔舞台
　　党的二十届三中全会7月15日至18日在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称“《决定》”)。…
数读中国 | 一组动图，看我国外贸稳中向好
　　今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。海关总署近日发布数据显示，前7个月，我国货物贸易进出口同比增长6.2%，规模创历史同期新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部