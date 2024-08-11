西（安）延（安）高铁全线最长隧道顺利贯通
2024年08月11日05:13 | 来源：新华社
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由西成客专陕西公司建设、中铁十二局集团承建的西延高铁宜君隧道8月10日顺利贯通，这是西延高铁全线最长隧道，该隧道的贯通标志着西延高铁全线隧道开挖总量达九成以上，建设进度进一步加快。
西延高铁宜君隧道位于陕西省铜川市宜君县境内，全长17509米。据介绍，截至目前，西延高铁全线47座隧道已贯通41座，隧道正洞开挖累计完成设计总量的95%，隧道建设进度进一步加快，推动陕西“米”字形高铁网加速形成。
西安至延安高速铁路是陕北革命老区的首条高铁，也是国家高速铁路网包(银)海高速铁路通道的重要组成部分。这条高铁线路全长299.8公里，设计速度350公里／小时，建成投入运营后，西安至延安的铁路运行时间将从目前的2.5小时缩短至约1小时。（记者张斌）
(责编：卫嘉、白宇)
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