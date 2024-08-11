本报记者

在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。

习近平总书记指出：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，抓改革、促发展，归根到底就是为了让人民过上更好的日子。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“完善基本公共服务制度体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民对美好生活的向往。”

今年以来，我国经济运行总体平稳，人民生活继续改善，在发展中保障和改善民生不断取得成效。上半年，全国居民人均可支配收入20733元，扣除价格因素实际增长5.3%，高于国内生产总值增长速度。

筑牢民生之本，努力促进高质量充分就业

习近平总书记强调：“就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，事关国家长治久安。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“健全高质量充分就业促进机制，完善就业公共服务体系，着力解决结构性就业矛盾。完善高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业支持体系，健全终身职业技能培训制度。”

今年以来，各地区各部门始终把就业工作摆在突出位置，强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，促进高质量充分就业，就业形势总体稳定。

——支持稳岗扩岗，稳定和扩大就业容量。

“政府推出‘共享员工’等政策，帮助企业做好用工调剂，同步还发放稳岗留工专项补贴。”位于浙江省嵊州市的绍兴弗迪电池有限公司人事经理杨璟介绍，从去年年初到今年6月，嵊州市人社部门共帮助企业招聘2200多人，并发放补贴220多万元。

延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策；落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，加强对民营经济、中小微企业等各类经营主体支持……各地区各部门推动财政、投资、产业等政策与就业政策协调联动，减轻企业稳岗压力。

——抓好重点群体，完善就业公共服务。

“我年龄偏大，又缺少技能，多亏社区就业专员帮忙，让我在家门口找到了工作。”湖南省株洲市荷塘区宋家桥街道430社区居民娄女士说，今年6月，通过社区就业专员帮助，她顺利入职一家社区养老服务机构。目前，荷塘区在各社区建有69个就业服务角，开展技能培训，帮助居民就业。

组织开展2024年“春风行动”，累计发布岗位4300多万个，同比增加10%；“百日千万招聘专项行动”连续推出专场招聘，为高校毕业生等群体提供超千万个就业岗位……紧盯高校毕业生、农民工等重点群体，人社等部门强化就业支持政策。

——培育新岗位新职业，创造新的就业增长点。

给无人驾驶系统标注车辆、地标线等信息；将短视频和图片进行处理，为导航地图提供大模型素材……在甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县爱豆云数字科技乡村就业工厂，新入职的兰州资源环境职业技术大学毕业生张娟频点鼠标，完成标注工作。“经过培训，我成了一名人工智能训练师。”张娟说。

人力资源社会保障部将先进制造业企业纳入重点企业用工服务保障范围，及时提供招聘信息发布、用工指导等服务，拟增加用户增长运营师、智能网联汽车测试员等19个新职业。我国加快培育数字经济、银发经济，创造更多就业机会。智联招聘数据显示，二季度，人工智能工程师、汽车电子工程师招聘职位数同比分别增长21.7%、9.9%。

“随着经济持续回升向好，政策效应积极释放，新质生产力加快发展，就业形势有望继续保持总体平稳。同时，外部环境复杂严峻，国内有效需求仍显不足，部分企业生产经营仍面临较大压力，做好就业工作仍需付出更大努力。”人力资源社会保障部就业促进司副司长运东来表示，下一步要坚持稳中求进工作总基调，坚定不移实施就业优先战略，完善就业优先政策，健全就业促进机制，全力以赴确保就业目标任务完成。

持续深化医改，着力解决看病难看病贵

习近平总书记强调：“拿出实招硬招，全面推进健康中国建设。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“促进医疗、医保、医药协同发展和治理”“推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务”。

今年以来，各地区各部门不断深化医疗卫生体制改革，完善医疗保障体系和大病救助制度，不断改善群众就医体验，着力解决看病难、看病贵问题，全方位全周期保障人民健康。

——建设区域医疗中心，减少跨省、跨区域就医。

“真没想到在本地也能做这么复杂的手术。”贵州省毕节市的王芳在国家区域医疗中心——浙江省人民医院毕节医院接受了肾脏肿瘤切除手术。手术风险高、难度大，由毕节医院的专家团队与千里之外的浙江省人民医院专家通过远程医疗和机器人辅助成功实施。

国家卫生健康委的数据显示，全国已设置了13个类别的国家医学中心，建设了125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心。这些项目的建设使得跨省、跨区域就医大幅度下降。

——打造紧密型县域医共体，一般疾病不出县。

“不用跑远路，在家门口就有专家看病。”江苏省盐城市东台市梁垛镇临塔村75岁的周林咳嗽多年，听说市人民医院的专家到镇卫生院坐诊，一大早便来就医。周林被确诊为慢阻肺，专家给他制定了治疗方案。在东台市，紧密型县域医共体组建后，牵头医院通过专家下沉、技术帮扶、信息共享等方式，提升了乡镇卫生院的服务能力。

目前，紧密型县域医共体建设全面推开，紧密型城市医疗集团建设试点推进。国家卫生健康委等部门联合发布《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，持续解决城乡医疗资源不均衡的问题。

——集中带量采购扎实推进，降低药品和高值医用耗材价格。

“还是和原来差不多的价格！”4月23日，看到胰岛素集采协议期满接续采购成功的消息，辽宁省大连市市民张亦明很欣慰。此次接续采购涵盖临床常用的二代和三代胰岛素，中选价与上一轮价格基本持平。这意味着，广大糖尿病患者可以继续使用质优价廉的胰岛素了。

截至今年5月，国家组织药品集采已开展9批，纳入374种药品，平均降价超50%；国家组织高值医用耗材集采已开展4批，覆盖心脏支架、人工关节、骨科脊柱、运动医学、人工晶体五大类耗材。药品和医用耗材集采，降低了药品和高值医用耗材价格，提升了用药质量和可及性。

——将更多新药好药纳入医保，降低患者用药负担。

“这个特效药2020年在国内上市的时候1.2万元一支，再加上治疗费用，一年就要上百万元。如今，经过医保谈判，一支降到3000元左右，还可以报销，加上惠民保补充险报销，一年个人自付约4万元，孩子的病有希望了。”江西省抚州市一名法布雷病患儿的父亲说。

近年来，国家医保局通过药品价格谈判，努力将更多新药好药以合理价格纳入医保，不断降低患者用药负担。国家医保药品目录内药品总数已增至3088种，品种数量和药品疗效大幅提升，其中超过80种罕见病治疗药品进入目录名单，给更多罕见病患者带来了福音。

当前，对照群众对健康的期待，医改还需持续深化。“今年医改的重点工作任务之一是深入推广三明医改经验，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，深化医疗服务价格、医保支付方式、公立医院薪酬制度改革等。”国家卫生健康委副主任李斌说。

兜牢民生底线，完善基本公共服务体系

习近平总书记强调，“注重从就业、增收、入学、就医、住房、办事、托幼养老以及生命财产安全等老百姓急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革举措，多办一些惠民生、暖民心、顺民意的实事”。

党的二十届三中全会《决定》提出，“优化基本养老服务供给，培育社区养老服务机构，健全公办养老机构运营机制，鼓励和引导企业等社会力量积极参与，推进互助性养老服务，促进医养结合”“加强普惠育幼服务体系建设，支持用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式发展”“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”。

各地区各部门扎实做好民生保障工作，推出一系列温暖人心的举措，兜住兜牢民生底线，不断完善基本公共服务体系。

——老有所养，服务短板不断补齐。

“社区居家养老服务中心有老年食堂、日间照料室，还有远程医疗室、康复理疗室等，我在家门口就能享受服务。”家住辽宁省沈阳市皇姑区三台子街道的王文义说，“在家门口幸福养老，真好！”

今年以来，各地区各部门相继出台有关政策，推进基本养老服务体系建设，补齐养老服务短板，促进老有所养。上半年，我国共为1538万困难人员代缴城乡居民养老保险费。目前，全国具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构有7800多家，床位总数达200万张，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约合作8.7万对。

——幼有所育，托育服务供给持续扩大。

“我今天临时有事，所以带孩子过来，孩子可以在这里做手工、看绘本、玩游戏，我非常省心。”一大早，在广东省广州市黄埔区文冲街道文冲新村社区，家住附近的朱女士带着孩子来到“向日葵亲子小屋”。朱女士家门口的“向日葵亲子小屋”有了短期临托服务，这是广东正在探索开展的“共享家长，互助带娃”托育服务新模式。

“湖南省托育地图”发布，孩子家长可通过电子地图获取托育机构定位、托育机构介绍、政策解读等权威信息；广东首次在省级层面联动发放“惠民托育券”，有3岁以下婴幼儿的家庭可线上领券，抵扣金额最高可达2000元……今年以来，各地采取多种措施支持托育服务发展。近年来，国家实施托育建设重大专项，中央预算内投资16亿元支持48个托育综合服务中心、2万多个普惠托位建设，鼓励各用人单位开办托育服务。目前，全国提供托育服务的机构已近10万个，托位约480万个。

——弱有所扶，社会救助更精准有力。

不久前，湖南省郴州市宜章县民政局社会救助工作人员黄文柳向五岭镇民政助理员发去监测预警名单，“筛查时发现五岭镇分水村一户家庭支付的医药费有10多万元，远超一般村民所能承受的费用，推测这家人可能会因病致困。”通过上门核实情况，没过多久，这户家庭就享受到兜底保障救助、医疗救助、就业救助等政策红利。

山东省济宁市汶上县苑庄镇实施康复救助、无障碍改造、扶残助学等救助项目，为15名贫困残疾人进行无障碍改造，救助残疾人家庭学生10人、残疾人学生8人，救助金额2.16万元；陕西省镇巴县对到医院康复救治存在困难的20余名残疾儿童，实行康复医师和康复治疗师上门服务……帮扶困难群众，民生底线兜得更牢。2024年，中央财政困难群众救助补助资金下达超1546亿元，用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障支出等。

民政部社会救助司相关负责人表示，接下来将持续细化改革完善社会救助制度的各项政策措施，加强急难社会救助，提高制度可及性和救助时效性，进一步规范优化低保、特困审核确认程序，并适度扩大救助范围。

（本报记者申少铁、孙秀艳、邱超奕、杨彦帆）

《 人民日报 》（ 2024年08月11日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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