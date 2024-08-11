本报北京8月10日电 （记者张天培）记者从公安部获悉：截至6月底，我国机动车保有量达4.4亿辆。其中，汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆、占汽车总量的7.18%，纯电动汽车1813.4万辆、占新能源汽车总量的73.35%。上半年，全国新注册登记机动车1680万辆。其中，汽车新注册登记1242万辆，同比增长5.7%；新能源汽车新注册登记439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。

本报北京8月10日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：截至6月底，全国充电桩总量超1024万台，同比增长54%。其中，公共充电桩超312万台，私人充电桩超712万台。上半年，全国新能源汽车充电量约513亿千瓦时，同比增长40%。目前高速公路服务区（含停车区）已累计建成2.72万台充电桩，基本覆盖所有省份。

《 人民日报 》（ 2024年08月11日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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