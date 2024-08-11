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陕煤集团以科技创新推动产业升级（走企业，看高质量发展）

本报记者 张 铁 龚仕建
2024年08月11日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　看！一块煤炭的奇幻旅程——

　　自动化的切割机，唤醒沉睡于陕北榆林地底的“乌金”；经过封闭的传送带，筛分、破碎、浮选，去除杂质；加入液体成为水煤浆，沿着长达727公里的管道，“流”到地处关中地区的陕煤集团蒲城清洁能源化工有限责任公司；再脱水，进入林立的储罐、塔架、反应釜，产出化工原料。

　　煤炭“变身”的背后，是陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）发展新质生产力的持续探索。

　　党的二十届三中全会《决定》提出：“以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。”从智能矿井、智慧矿区，到精细化工、新型能源，一批新技术、新产品、新模式落地生根，陕煤集团聚力科技创新、聚焦转型升级，在高质量发展之路上坚定前行。

　　2023年陕煤集团实现营业收入5293亿元，利润431亿元；2024年上半年实现营业收入2636亿元，同比增长0.5%，利润222亿元，同比增长8.9%。

　　智能开采，“黑领”变“白领”

　　铁臂起伏，“乌金”滚滚。每40分钟可割一刀煤，每刀割煤3500吨。在榆林市榆阳区，陕煤集团曹家滩矿业有限公司的10米超大采高智能综采工作面日产最高达5.8万吨。

　　矿井智能化，更“能干”。

　　曹家滩煤矿300米深的井下，100多米长的钻锚一体化智能快速掘进成套装备旋转着滚筒破开煤层，一边向前掘进，一边支护巷道。在地面上的煤矿调度分控中心，操作人员手握鼠标、动动手指，就能精准指挥这套装备。

　　往东北近100公里，来到位于毛乌素沙地边缘的陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司矿区。井下，防爆电车灵活避障、麻利转弯，一路自动驾驶；地面，大屏上数据闪动，设备运行、生产情况一目了然；空中，无人机飞过、“天眼”巡检，矿区内外尽收眼底。

　　矿区智慧化，更“聪明”。

　　“点击鼠标，就能把原煤精准分类，通过皮带运输线驶入筒仓。”在洗选煤运营中心内，坐在电脑前的集控员郭亮笑着说，“过去‘挖煤工’的‘黑领’，已经变成了‘挖煤工程师’的‘白领’。”

　　“改善安全生产，提高采煤效率，从根本上还是要靠数智技术。”陕煤集团所属陕西煤业股份有限公司总经理赵文革说。目前，陕西煤业已建成32处智能矿井、5个智慧矿区，智能化产能达到99%，13类792个生产辅助系统全部实现智能集控、高效运行。

　　延链成势，“乌金”变“白金”

　　正在火热建设的贵州花江峡谷大桥，也有陕煤集团产品的身影。

　　前不久，大桥的第一条智慧主缆索股安装成功，其中对主缆进行“健康监测”的光栅光纤传感器所用的智能碳纤维索，由陕煤集团所属江苏恒神股份有限公司与三峡大学联合设计。它的原材料，正是一块小小的煤。

　　从一块煤到一根丝，恒神股份的5条千吨级碳纤维生产线，每年能生产碳纤维5000吨，让一块块煤“变身”服装鞋帽、风电叶片、飞机机身。

　　一根根坚韧的丝、一滴滴金贵的油、一粒粒高端特种蜡、一件件特殊化学品……近年来，陕煤集团持续延长煤炭的产业链和创新链，提高煤炭作为化工原料的综合利用效能。

　　蒲城清洁能源化工有限责任公司研发工厂的包装线上，一粒粒聚烯烃经过称重、包装、运输，运入库房等待销售。“生产线上生产的是食品级改性聚丙烯，可以替代聚苯乙烯，绿色环保，成本更低。”研发工厂负责人瞿光彬说，“这是真正的‘白金’。”

　　目前，该研发工厂已具备生产6个大类10余种改性聚烯烃产品的能力，在泵头专用料、汽车类定制料等产品研发上也取得了突破，含“新”量、含“金”量不断增加。

　　低碳转型，“黑色”变“绿色”

　　紧扣“绿”字谋发展，围绕“低碳”做文章，陕煤集团聚力绿色发展，铺展浓厚“绿色底蕴”。

　　煤仓与绿树交织相映，洗煤厂旁绿意盎然，生态公园流水潺潺……在陕煤集团红柳林矿业有限公司矿区，采空区进行了立体式生态恢复治理，成为集旅游、生态、产业于一体的生态修复示范项目。

　　柠条塔矿区建设国家水土保持科技示范园，张家峁矿区建设地质环境土地复垦示范工程，曹家滩矿区修复采煤沉陷区土地超万亩……陕煤集团在矿山生态修复、地质环境监测、保水开采等绿色低碳技术上取得突破，走出了一条矿区生态修复与碳减排协同发展的新路径。

　　煤泥、煤矸石等低热值燃料，经过耦合掺烧发电；电石生产过程产生的尾气，经除尘净化后用于煅烧石灰；收集到的净化灰作为燃料燃烧，烘干电石生产原料……地处黄河畔的陕煤集团府谷能源开发有限公司新元洁能电厂内，一系列举措变“废”为“宝”，不仅让企业降本增效成果显著，还可将周边工业园区废弃物转化为新能源、新材料。

　　“我们要充分利用每一块煤，实现煤电清洁高效利用、碳链绿色转型增效、引领新型电力系统建设。”陕煤电力集团有限公司董事长冯平安说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月11日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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