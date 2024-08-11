本报记者 曹文轩

俯瞰三亚南山港公共科考码头。

三亚崖州湾科技城融媒体中心供图

登高远眺，海南三亚南山港公共科考码头背靠南山，面向南海，形似新月。这里是我国距离千米水深海域最近的港口，仅为164公里，科考船从出港到抵达深海，仅需半天时间。

7月1日，随着海洋石油546科考船顺利停靠在三亚南山港公共科考码头，我国第一个公共科考码头正式开启试靠泊。截至8月10日，已服务科考船199航次。

日前，记者来到这里，看到中国海洋大学新型深远海综合科考实习船“东方红3”船已完成补给，停在新泊位上。船舱里，实验室主任宋振杰正忙着为出海调试设备。

这不是宋振杰第一次来到南山港。“2020年，南山港还是货运码头，只有两个货运泊位。我们第一次在这靠泊时，出港要绕过堆货场。”宋振杰指向数百米外的老泊位，又环顾新泊位，继续说，“现在可变样咯！有专属科考泊位、仓库和试验场地，步行百米就能出港口购买补给，港口外灯火通明。”

变化始于2019年，三亚崖州湾科技城管理局正式成立，开始在深海科技领域发力。2020年，《海南自由贸易港建设总体方案》印发，要求培育深海深空产业。同年，南山港明确“科考母港”定位。

南山港转型升级，势在必行。

2021年，三亚南山港公共科考码头正式开工建设，于今年5月交工验收。三亚南山港码头有限公司市场总监沈悦介绍，目前，公共科考码头工程项目主体已建成，泊位长度278米，可满足国内最大科考船停靠。此外，码头还有1座长130米的保障泊位、1座长65米的下水滑道，滑道可将科考船拉到岸上完成维保工作。总新增泊位岸线460米。

目前，我国科研院所专用码头主要分布在山东、浙江、广东等地。而公共科考码头则面向所有科考船和科研单位开放，为科研人员提供更多便利。

一则省时省钱。三亚南山港码头有限公司总经理梁文算了笔账：南山港地理位置优越，距离千米水深海域更近。科考船若从青岛往返南海科研海域，航程需10多天，如今靠泊在三亚南山港公共科考码头，可节省数百万元。

二则效率提升。部分实验配套的小型科考船所属企业没有专用码头，靠泊其他科研院所的专用码头则需层层审批。公共科考码头市场化运作，签订合同和安全协议，缴费后即可使用，提高了效率。同时，可进一步满足不同机构、不同科研单位的需要。

三则服务全面。“以前泊位少，每次有货船到港，我们就要让位置。现在不仅泊位充足、即来即停，还有实验室供我们调试设备，出港采购物资也更方便。”科考船“北调996”试验主任祝向阳感慨。

“公共科考码头不仅有泊位，更是‘一站式’科考综合服务平台，提供包括船舶租赁、航次共享、船舶保障、材料加工、科考实验、生活保障等6项服务。”以航次共享服务为例，沈悦解释，“在同一科研海域，可能有几家科研单位开展同类科考活动。我们从中‘牵线’，提升航次利用率，帮助科研单位降低成本。不久前，我们刚协调4家科研单位，乘坐同一科考船，完成了为期11天的深海科考。”

距离岸线不到百米，新建实验室通体洁白。“码头新建了4座实验室，其中，最大的3300平方米，最小的900平方米，均有开阔场地、大小隔间、航车设备、冷库等。”沈悦介绍，目前码头上有约20家科研单位正开展实验，未来将继续投入实验设备，满足科研单位的个性化需求。

走在港口，记者遇到中国科学院声学所团队到码头考察。“最近来考察、谈项目的科研团队越来越多，最忙的一天接待了10拨客人。科考航次、合作项目的增加，说明公共科考码头获得了越来越多科研人员的认可。”梁文说。

开放共享，助力科研。目前，中国科学院深海所、中国科学院声学所、中船集团、中国海洋大学、上海交通大学、哈尔滨工程大学等60多家科考单位通过南山港开展科考。渐渐成长的南山港为一项又一项深海重大科研项目落地，提供了重要支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月11日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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