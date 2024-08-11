原标题：全球集装箱吞吐量第一大港上海港再扩容

本报上海8月10日电（记者颜维琦 通讯员王一坤）上海港罗泾集装箱港区一期日前正式开港，这意味着连续14年位居全球集装箱吞吐量第一的上海港再扩容。据悉，罗泾集装箱港区脱胎于传统煤炭、矿石装卸码头，是我国首个系统化旧码头集装箱改造项目。

罗泾集装箱港区一期工程建成1个10万吨级泊位和4个1万吨级泊位，设计年吞吐量260万标准箱。据了解，罗泾集装箱港区的定位是服务长江经济带建设、长三角一体化发展以及我国高水平对外开放的支点码头，既要有效降低社会物流成本，也要成为港口码头创新技术的探索实践地。

为落实长江大保护的要求，罗泾集装箱港区淘汰了曾经高污染和低附加值的产业，变身绿色港口。港区在施工过程中利用了七成的旧结构资源，码头现在运营所需的岸桥、轨道吊、巡检车等设备均为纯电力驱动，并在码头全泊位配置岸基供电，有效减少船舶靠岸期间的碳排放、废气排放和噪声污染。

智能化也是罗泾集装箱港区的特点之一。走进码头，桥吊、轨道吊高高矗立，自动化无人集卡运载着集装箱在码头各处移动，几乎看不到操作人员出现。智能水平运输车作业无须在地面安装磁钉，仅依靠自身的感知识别系统即可，自动驾驶级别达到L4级。同时，整个罗泾港区的“智慧大脑”系统也采用国产的数据库、操作系统和服务器。

罗泾集装箱港区二期工程也于当天启动。上海市交通委员会相关负责人表示，未来上海将加快推进重大港口建设项目，以提效能、扩功能、增动能为导向，打开上海港高质量发展和未来箱量增长新空间，助力上海国际航运中心能级提升。

(责编：罗知之、陈键)

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