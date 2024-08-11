原标题：内蒙古包头构建氟材料全产业链

本报呼和浩特8月10日讯（记者陈力、余健）连日来，位于内蒙古包头市的内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司厂房内，从萤石烘干到尾渣冷却，生产现场井然有序。公司生产的无水氟化氢，被运往各地下游企业。

氟材料是高性能化工新型材料，产品覆盖航空航天、电子信息、新能源、新材料等高新技术领域，萤石是其重要原材料。包头市拥有白云鄂博矿伴生萤石资源1.3亿吨，是目前国内最大萤石矿区。包钢金石选矿公司经过技术改造，实现尾矿资源综合循环利用，现已形成处理尾矿350万吨、生产萤石精矿65万吨生产能力。

近年来，包头市出台多项政策，制定氟材料产业高质量发展行动方案，统筹整合各级专项资金向氟材料下游产业倾斜，加大对氟材料企业的信贷支持和上市补助，优先保障氟材料企业用水指标，鼓励氟材料企业参与市场化并网和分布式新能源项目开发。截至目前，包头市已集聚金鄂博、永和、科莱博等行业头部企业，初步构建起了氟材料上下游产业链。

包头市委副书记、市长张锐表示，包头大力发展氟材料产业，拥有资源、产业、要素保障、创新、市场和政策等优势。据介绍，目前包头市正全力引进氟材料产业的头部企业和配套企业，加快打造以萤石、氢氟酸为源头，以无机氟化物和有机氟化物为两翼的全产业链条，力争到2027年氟材料产业产值达到1000亿元。

(责编：罗知之、陈键)

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