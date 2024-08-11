刘 瑾

原标题：美丽乡村建设取得新成效

美丽乡村是美丽中国的重要组成部分。“十四五”以来，全国新增完成6.7万个行政村环境整治，农村生态环境明显改善，农业绿色发展水平显著提升。

补齐生活污水治理短板

四川省巴中市的一座村庄里，灰瓦白墙的院子干净明朗，屋旁菜地种满蔬果。房屋主人冯仕宽走进菜园，掀开印有“第三格”标志的化粪池盖，从中舀出一桶水浇到菜地里。

得益于“单户/联户化粪池+集中三格式化粪池+农灌”治理模式，治理后的污水可用于灌溉“小三园”（小花园、小果园、小菜园），既治污，又节水。巴中市生态环境局相关负责人告诉记者，今年上半年，巴中开工建设51个农村生活污水治理“千村示范”项目。

一直以来，生活污水治理是农村人居环境整治的短板。生态环境部因地制宜推进农村生活污水治理，取得积极成效。截至今年6月份，全国农村生活污水治理率超45%，污水横流状况大幅减少。

生态环境部组织全国2700多个涉农县，制定农村生活污水治理专项规划、方案，集中治理人口集中、群众反映强烈、污染问题突出、生态环境敏感的重点村庄。去年完成环境整治的行政村，合格率已达90%以上。

推动黑臭水体长效管控

黑臭水体治理是农村环境治理的重要部分。近年来，生态环境部聚焦房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的农村黑臭水体，持续推动源头治理、系统治理、综合治理，组织开展清单化治理、系统化治理和常态化监督。截至今年6月底，全国已完成较大面积农村黑臭水体治理3400余个，完成“十四五”规划目标任务的80%以上。

建立任务清单、销号清单、问题清单。组织各地开展农村黑臭水体动态排查，将其中面积较大、群众反映强烈的4000余个水体纳入国家监管清单，将其余近万个水体纳入省级监管清单，实行“拉条挂账，逐一销号”。

明确“控源截污、内源治理、水系连通、生态修复”的技术要求，结合区域经济发展水平和村民需求等确定治理思路和技术路线，鼓励优先采用资源化、生态化治理措施。

综合运用卫星遥感、水质监测等方式开展跟踪监管。2022年以来，组织对已完成治理的2612个水体开展水质监测，治理合格率超97%。对返黑返臭水体分析问题原因、督促指导地方及时整改，完善长效管护机制。

此外，一些地区在治理模式和管护机制方面，也已形成一些好经验和做法。山东济宁兼顾村庄防洪除涝及农田灌溉，在泗水县青龙庄村治理黑臭坑塘约4300平方米，汛期可蓄积12000余立方米雨水，为周边农田提供9000余立方米灌溉水源。

加强耕地土壤生态保护

生态环境部实施土壤镉等重金属污染源头防治行动，严格重金属排放监管，在23个省份划定210多个区域，整治完成2300多个涉镉等重金属的企业，支持地方实施400余个土壤污染源头防治项目。

耕地土壤污染防治直接关系国家粮食安全、农产品质量安全。生态环境部会同有关部门，从“治、用、养、研、合”5个方面，深入推进耕地土壤生态环境保护。

“治”的方面，今年生态环境部紧盯源头治理，有效防范风险。充分利用农用地土壤污染状况普查详查、国家土壤环境监测等数据，在受污染耕地集中的县级行政区推进重金属污染成因排查，确定污染源治理清单。

“用”的方面，推动分类管理，保障安全利用。农业农村部指导耕地土壤环境质量类别划分，实行优先保护、安全利用和严格管控分类管理，指导地方落实品种替代、水肥调控、种植结构调整等措施，全国受污染耕地安全利用率稳步提升。

“养”的方面，生态环境部聚焦重点区域，促进土壤健康，配合相关部门指导地方在优先保护类耕地上落实用地养地措施，推动化肥农药减量增效，遏制土壤退化趋势。

“研”的方面，强化科技攻关，提升支撑能力。建成土壤环境管理和污染控制、土壤健康诊断与绿色修复等一批部级重点实验室，加强理论方法、技术研究和科技成果转化。

“合”的方面，生态环境部加强统筹协调，形成监管合力。建立部门协同机制，加强源头防控、安全利用、粮食收储管理等，形成工作闭环。配合国家发展改革委、市场监管总局等部门，开展粮食安全、食品安全考核，压实地方责任。

生态环境部土壤生态环境司司长赵世新表示，下一步，生态环境部将聚焦管好受污染耕地、养好黑土地、用好盐碱地等重点，大力推动污染防治和生态保护，确保土壤健康和永续利用。

(责编：罗知之、陈键)

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