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模式创新加速科研攻关

刘 成
2024年08月11日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：模式创新加速科研攻关

　　在不久前举办的北京科博会现场，一条从青岛“远道而来”的轮胎，引得众人驻足。它的制作材料，历经山东能源研究院7年的科研攻关。该材料不仅突破了高性能轮胎制造关键技术，还打破了我国合成橡胶严重依赖进口的局面。

　　在青岛，像山东能源研究院这样致力于解决“卡脖子”技术难题的新型研发机构正持续涌现。经过不断探索，青岛逐渐形成了政府主导、“政府+”“企业+”“人才+”等多种模式的新型研发机构。

　　青岛市科技局基础研究处三级调研员孟凡友介绍，近几年，青岛陆续出台多项政策，整合市区两级资金、土地、金融等资源，加大对新型研发机构的支持。目前，青岛新型研发机构已发展至136家，覆盖高端装备、新一代信息技术、医养健康等优势产业领域。这些新型研发机构，在核心技术攻关、高端人才引育、科技成果转化、企业孵化、创新服务等方面发挥了重要作用，支撑和引领了青岛市产业发展。

　　为更好地发挥新型研发机构的创新性、灵活性，在体制机制上，青岛给予新型研发机构极大的自由度，鼓励其进行形式丰富、灵活的自由探索。在政府引导下，不少新型研发机构积极结合实际，采用事业、企业“二元化”的法人治理模式，取得了不错成效。

　　最早采用上述模式的，是青岛海洋生物医药研究院。拥有“海洋生物医药研究院”和“青岛海洋生物医药研究院股份有限公司”两块牌子，海药院按照事业单位模式吸引人才，按现代企业制度管理运行，负责人既是院长也是董事长。在这种模式下，一方面集聚人才推动成果产出，另一方面对接市场促进技术落地，搭建起了海洋药物研究、孵化和转化的桥梁，让“蓝色药库”形成“聚集开发、梯次产出”的态势。

　　为强化企业科技创新主体地位，青岛通过“企业+”模式，以行业龙头企业、优势企业作为投资承建主体，整合相关领域的高校、科研机构和企业创新资源来联合建设新型研发机构。青岛国创智能家电研究院有限公司就是这一模式的代表。其由海尔集团联合中国家用电器研究院、中国电器科学研究院以及行业龙头和上下游伙伴共同发起，以行业需求为牵引，采用市场化运作机制，为我国高端智能家电产业高质量发展提供支撑。

　　“我们通过V-IDM模式拉通了家电和芯片两大产业链，协同解决了家电芯片可靠性、稳定性、一致性差的共性问题，突破了关键核心算法和配套软件工具，并联合中国电子技术标准化研究院及行业企业，共同构建家电芯片标准体系。”青岛国创智能家电研究院有限公司副总经理桂志辉介绍。

　　通过“人才+”模式，青岛不断深化人才发展体制机制改革，不少新型研发机构成为高端人才“蓄水池”。

　　“我们柔性引进了川大高级工程师陈弦，与行业龙头企业共同成立创新工程中心，实现了啤酒瓶盖密封垫粒料产品的国产化，为企业节约成本1亿元。”四川大学青岛研究院常务副院长杨齐寿说，几年来他们已柔性引进数百名专家来青岛创新创业。以人才为依托，四川大学青岛研究院持续孵化、引进科技企业，已直接间接创造产值超过5亿元。

(责编：罗知之、陈键)
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