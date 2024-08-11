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青海采用一体化开发模式——

构建储能市场化运营体系

石 晶
2024年08月11日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：构建储能市场化运营体系

7月上旬，青海省海南藏族自治州大唐兴海县75兆瓦/300兆瓦时电网侧共享储能项目进入工程收尾阶段，40个巨型“充电宝”整齐排列在场站里，即将开启运行。

记者从国网青海省电力公司了解到，今年6月份，青海格尔木鲁能弥盛50兆瓦/100兆瓦时构网型储能电站成功并入青海电网运行，成为全球首个高海拔智能组串式构网型储能电站，为新型电力系统解决电网稳定问题提供了可行方案。截至目前，青海储能产业装机规模54.63万千瓦/84.4万千瓦时，储能装机规模保持高速增长。

当前，青海新能源迅猛发展，省内消纳能力不足，亟需稳定调峰电源作为保障。国网青海省电力公司调度控制专业人员张自润说：“外送清洁能源是解决消纳难题的出路，但支撑通道的调峰能力不足，发展储能产业迫在眉睫。”

近年来，青海创新打造“新能源+储能”一体化开发模式，以“水储能为主，新型储能为辅”思路确定储能产业发展定位布局，协同推进传统储能和新型储能项目建设落地，储能产业呈现多元发展态势。

在储能项目并网运行管理方面，青海创新提出“共享储能”理念，加快推进电力现货市场建设，积极构建储能市场化运营体系，建立健全独立储能电站电能量交易与辅助服务市场衔接机制。同时，加快推动负荷侧储能建设，探索建立重点行业储能配额制，引导客户通过配置储能优化自身负荷调节能力。

“以前储能电站的等效日均充放电次数仅为0.8次，在市场化价格机制激励下提升至1.8次，平均储能时长由2.1小时提高到3.6小时，度电成本降低约20%，收入效益翻了一番。”格尔木美满闵行储能电站负责人申元松说。

张自润告诉记者，在电力系统中布置大规模储能，不仅可以在电网调峰、调频中构建起新能源高占比电网，还可以通过功率快速调节增强电网的安全性、灵活性。

发展势头强劲的储能产业为青海推动建设新型能源体系，加快构建新型电力系统省级示范区，助力国家清洁能源产业高地建设不断注入新动能。

截至目前，青海已建成电化学储能18个合计77万千瓦、光热4个合计21万千瓦，光热装机居全国第一；在建储能62个，其中新型储能51个合计527万千瓦、光热电站8个合计90万千瓦、抽水蓄能电站3个合计760万千瓦；初步形成政策、规划、项目推进三端发力的局面。

(责编：罗知之、陈键)
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