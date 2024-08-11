张建军 孙潜彤 王金虎 刘 瑾

原标题：特色夜经济为消费添活力

入夏以来，各地夜生活花式上新，消费场景更多元、业态更丰富。数据显示，7月以来，哈尔滨、珠海、贵阳、西安等多个城市打车晚高峰延长超2小时。不断培育起来的消费新热点，让夜经济活力不断攀升。

丰富消费场景

在硕大的水泥管中喝酒撸串，如此“管中相聚”的独特体验，让兴顺夜市成为辽宁沈阳的新晋网红打卡地。

漫步沈阳铁西区兴顺夜市，工业元素随处可见，不少餐厅门前已排起长龙。铁西区商务局局长杨劲红介绍，作为沈阳啤酒节分会场，铁西区夜市还融入了露营风，帐篷、音乐、星空，加上鲜啤浓郁的麦香，吸引不少游客和市民前来。

“我经营小吃3年了，深切的感受就是沈阳夜市花样增多，不仅有美食，还新添了夜游、演艺、文创等各类业态。夜市有品质，才能有客流。”夜市商户刘鹏说。

沈阳市商务局副局长冯亚赛介绍，沈阳以演艺、赛事、文博展览等场景体验拉动文体旅业态提升。精心打造夜间演唱会、夜间剧场、夜间音乐节等十大夜间娱乐场景，为市民及游客带来独特体验。当下，与沈阳啤酒节同期举办的沈阳玫瑰音乐节一票难求，龙舟邀请赛、铁西“厂BA”等赛事吸引了大量歌迷球迷相聚沈阳。

为躲避高温，人们倾向于傍晚或夜间外出，为充分满足夜间消费需求，济南市槐荫区今年推出了“约惠槐荫·越夜越美丽”系列活动。发布本地美食打卡地，陆续举办“泉城购”2024济南精酿啤酒节、海那城啤酒节嘉年华、“泉在济南盛夏狂欢”啤酒泼水节等活动，为消费者提供更多选择。

在山东省昌邑市“2024昌邑音乐季”活动现场，各色霓虹灯牌璀璨夺目。“在2024昌邑音乐季，我们新增了昌邑特色文创雪糕和孩子们喜爱的蹦床、水上城堡、套圈等娱乐项目，实时播放巴黎奥运会热点赛事，全力搭建年轻态的消费新场景。”昌邑市潍水文化旅游发展集团有限公司吉鸿轩介绍。

建设特色商圈

《2024年广州夜间经济发展报告》显示，广州夜间消费指数位居全国第五，其中“省级示范特色商圈”长隆万博商圈日均客流均超过100万人次。

从古典音乐的优雅浪漫到红歌的深情厚谊，从民乐的细腻温婉到西洋乐的婉转飘逸，广州塔暑期音乐季精彩纷呈。7月至8月，广州交响乐团、南方歌舞团和珠江钢琴等将在地标广州塔奏响世界经典名曲，演绎经典红歌及舞蹈节目等，丰富广州暑期旅游供给。

去年，广州提出依托国际消费中心城市重点商圈建设，打造羊城夜市先行区，培育发展夜间经济的特色高地。随后又提出18条促进夜间消费的具体措施，擦亮“羊城夜市（Young城Yeah市）”城市夜间消费品牌。

自今年4月夜间消费季启动以来，广州全市15个羊城夜市先行区先后举办了超300场主题活动，不断掀起夜间消费热潮。消费季期间，广州整合金融机构、线上平台、媒体机构、餐饮、娱乐、运动等企业，以羊城夜市先行区为重点，串联全市商圈综合体，带动全市商圈消费。

济南市槐荫区“夜经济”以和谐商圈、华联商圈、西客站商圈、纬十二路消费带、经十西路汽车产业带“三圈两带”的消费格局为基础，不断调整商业业态。其中，有些商圈街道获评全国夜间经济示范街。

强化服务保障

多地除了丰富消费场景，完善公共设施、提升服务水平等举措也在同步进行，以更好推动夜间经济高质量、规范化发展。

沈阳为消费者想得有多细？看场演出，可根据需求自行取用冰凉贴、防蚊喷雾，为外地歌迷设置行李存放处，出行有电子路线图和免费的接驳车。

今年以来，沈阳市依托历史文化、红色文化、工业文化、民族文化，创新夜经济场景体验，注重为消费者提供情绪价值，促进消费市场“提鲜增味”。根据消费者的意见及时优化服务，沈阳彰显“暖暖的人情味、浓浓的烟火气、潮潮的时尚风和美美的国际范”。上半年，沈阳市接待游客、旅游收入同比增长57.12%、73.62%，仅餐饮收入一项即突破180亿元。

广东省韶关市锚定区域消费中心城市建设目标，发挥消费市场最大乘数效应，打造出以孟洲坝夜市、摩尔城为代表的一批夜食、夜购、夜游、夜娱等吃喝玩乐一条龙消费场景，受到广大市民和游客的好评。

“我们将切实做好消费新场景培育，真正把夜经济文章做足、做大、做够，拓展食、住、行、游、购、娱等多元化、一体化消费业态，激发城市消费澎湃活力，打造城市新名片。”济南市槐荫区委常委、副区长谷长军表示。

(责编：罗知之、陈键)

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