曾诗阳

原标题：民营企业发展空间广阔

党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，强调“坚持致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策”。民营企业家深感振奋，对进一步全面深化改革充满期待。

党的十八届三中全会就“支持非公有制经济健康发展”作出多项改革部署，我国民营企业数量从2013年底的1253.9万户增长至2024年5月底的5517.7万户，在稳定增长、科技创新、就业创业、改善民生等方面贡献日益突出。

破壁垒

“改革是民营经济高质量发展的强大动力，深化改革为民营企业创造了更加公平、开放的市场环境，为推动技术创新、产业升级提供了坚强保障。”复星基础设施总裁、杭绍台铁路公司总经理吴培荣说。

回忆起杭绍台铁路建设过程，吴培荣感慨其中不易，“建设初期，由于是我国首条民营控股高铁，没有先例可供参考，许多方面遭遇困难。在党中央对民营经济的明确支持下，在各方大力帮助下，融资等问题最终迎刃而解，我们实现了4年建成的工期目标”。

近年来，我国明确多个放开民营企业市场准入的重点行业和领域，包括铁路、石油、天然气、电力、电信等。截至今年5月，民营经济主体在电力、热力、燃气、水生产和供应业占比升至67.1%，在交通运输、仓储和邮政业占比升至97.2%，在金融业占比升至40.4%。这进一步激发了民营企业活力和创造力，也为深化经济体制改革积累了有益经验。

也要看到，《国务院关于促进民营经济发展情况的报告》提到，民营企业进入部分重点领域的隐性壁垒犹存。

只有切实破解体制性障碍、打通机制性梗阻，改革取得的成果才能长久。《决定》提出，深入破除市场准入壁垒，推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。

“这将更好发挥市场机制作用，为我们继续参与铁路投资建设提供坚强保障。”吴培荣表示，《决定》提到，推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，将为相关领域民营企业创造更多发展机会。

《决定》还强调，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，并作出加强公平竞争审查刚性约束，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法等安排。

正泰集团董事长南存辉表示，当前全球经济环境错综复杂，企业面临诸多挑战，相关部署提振了企业转型升级和发展新质生产力的信心，“‘平等’‘公平’‘同等’等词，对民营企业来说至关重要，帮助我们进一步消除顾虑、放下包袱、大胆发展”。

促创新

近年来，民营企业科创实力不断提升，在高新技术产业发展中发挥着主力军作用，在高技术制造业占比达90.2%，高技术服务业占比达93.3%，“四新经济”占比达93.4%，数字经济核心产业占比达94.6%。

如何为民营企业科技创新开辟更大空间？《决定》提出，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。

“这是对民营企业攻坚能力的肯定和信任。民营企业敢于涉足新领域、探索新技术，在培育发展新动能新优势的重要领域和激烈的全球科技创新竞争中，是不可或缺的重要力量。”普宙科技有限公司总经理陈虎认为，相关举措鼓励民营企业扛起“科技自立自强”大旗，在国家重大项目建设和科技战略中充分发挥作用，既有利于民营企业高质量发展，也为国家科技创新能力的提升注入动力。

牵头承担国家重大技术攻关任务，意味着民营企业的研发能力、技术水平要向国家队、世界级迈进。为此，《决定》提出了加强金融支持、加强企业主导的产学研深度融合、提高研发费用加计扣除比例、加大政府采购自主创新产品力度等举措。

陈虎认为，税费优惠相关政策能直接增加企业的可支配资金，为企业加大研发投入、加快拓展市场、实现进一步增长提供了有力保障。与此同时，各地也在为企业创新成果创造更多应用场景。

走出去

全球化发展是不少民营企业家关注的话题。“面对纷繁复杂的国际形势，民营企业要通过‘出海’破解外部施压。”红豆集团党委书记、董事局主席周海江介绍，集团控股子公司通用股份在泰国、柬埔寨进行海外布局，实现多基地、多项目齐头并进，“国际化战略让通用股份整体势头不断向好，预计今年半年度净利润同比增加3倍到4倍”。

连续7年保持货物贸易第一大国地位、吸引外资和对外投资均居世界前列、成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局，为民营企业发展开辟了广阔市场。2012年到2023年，民营企业进出口额年均增长11.1%，占全国进出口总额比重由30%左右增长至50%以上。自2019年起，民营企业成为我国第一大外贸经营主体，国际竞争力持续提升。

《决定》提出，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。

践行“地瓜经济”理念的正泰集团深度参与全球产业分工合作，在世界各地投建了700多座大型地面光伏电站和130多万户分布式光伏电站。南存辉表示，“我们将继续创新‘走出去’路径，充分发挥全产业链、研发创新、智能制造、集成供应链等优势，助力共建‘一带一路’实现更高质量、更高水平的新发展”。

吴培荣也提到，复星基础设施正推动旅游列车业务全球化发展，计划与国际知名旅游列车公司合作，依托国内项目运营基础开行国际旅游列车，促进交旅融合发展，助力共建“一带一路”。

(责编：罗知之、陈键)

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