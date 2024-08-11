原标题：“千帆”竞发织就中国卫星互联网

8月6日，“千帆星座”的首批组网卫星以“一箭18星”成功升空入轨，标志着我国向组建全球卫星互联网迈出了重要一步。

“千帆星座”是我国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一，将为全球用户提供低延时、高速率、高可靠性的卫星互联网服务。按规划，此项目今年要发108颗星，未来将打造超过1万颗卫星组网系统。

从国家战略层面看，加速组建低轨卫星互联网是完成新基建使命的关键一环。

根据通信卫星所处轨道的不同，卫星互联网可分为高轨和低轨两类。低轨指距离地面2000千米以下的轨道高度。相比高轨卫星，低轨卫星具有低时延、易于实现全球覆盖的特点。目前，美国太空探索技术公司的“星链”项目是这一领域领航者，至今年8月2日已累计发射了183批6828颗卫星。

低轨空间能容纳的卫星数量有限，地球近地轨道仅可安全容纳大约6万至10万颗卫星。卫星绕地球运行需要申请轨道和频段资源，国际电信联盟（ITU）在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占、先占永得”的原则，这让全球低轨卫星资源竞争异常激烈，美国、英国、加拿大、俄罗斯等国都规划了宏大的低轨卫星互联网组网计划，仅“星链”项目就计划部署4.2万颗卫星。

2020年，我国首次将卫星互联网纳入新基建范畴，卫星互联网建设上升至国家战略性工程。目前，我国多家公司在ITU申报的卫星总数已经超过5万颗。鉴于全球各国申报的卫星发射计划总量早已超过地球轨道容量，实际部署卫星数量却相距甚远，我国卫星互联网还有巨大发展空间，抓紧落实计划、加快卫星组网是完成新基建使命的现实选择。

从商业航天层面看，开启卫星互联网建设是吹响新时代太空经济的黄金号角。

在商业航天领域，卫星互联网是个大金矿。它有现实需求：作为地面通信网络的补充，卫星互联网将成为解决“无互联网”通信盲区的重要手段，成为偏远地区缩减数字鸿沟的重要工具；卫星互联网在应急通信、公共安全、海洋科考等特定场景本领突出，可确保在遇险呼救、应急救灾等紧急情况下的通信畅通。

它有技术前景：星地融合是6G技术的支柱之一，卫星互联网能帮助6G通信实现全球无缝覆盖的空天地海一体化网络；未来，大数据、云计算、边缘计算等都将与卫星互联网密不可分。

它有产业纵深：用数以万计的卫星来组建卫星互联网，将形成巨大的产业生态。一方面能以庞大需求拉动卫星制造、地面服务和卫星运营等多个商业航天环节，另一方面有望加速推进手机终端、自动驾驶、防灾减灾、物联网等相关应用领域的技术创新和市场开拓。

卫星互联网的未来充满想象力，其建设将推动商业航天迎来黄金发展周期。但掘金也需面临重重挑战：我们需突破一批关键核心技术，要解决卫星的低成本大批量生产难题，也要突破可重复使用火箭技术来降低发射成本；我们要积极参与国际卫星标准制定工作，争取卫星标准制定的主导权；我们要在卫星互联网领域开展国际合作，提升中国卫星互联网的国际影响力。

千帆竞发，奋楫者进。中国卫星互联网的金光大道，需要生产线上批量制造的一颗颗卫星来铺就。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经