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“水电大省”四川将构建新型能源体系

单鹏
2024年08月11日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：“水电大省”四川将构建新型能源体系

“兴隆湖能源电力高峰对话——四川新型能源体系规划与高质量发展”专题活动近日在成都举行，聚焦四川如何构建新型能源体系。这一话题将是未来一段时期内“水电大省”四川在能源领域关注的重点。

“我们要着眼中长期的战略目标，加快构建新型能源体系。”四川省发改委党组成员、四川省能源局局长邓超表示，随着四川水电开发进入尾声，四川也迎来了风光氢能源快速发展的大好机遇，四川水能资源丰富，80%的水能资源都集中在金沙江、雅砻江、大渡河三江流域，同时这些地区又有着丰富的风、光发电资源。

邓超称，四川将持续优化能源结构，将电力供给结构由水电单一主体转变为水电和新能源为双主体，其他电源做补充的多能互补的能源结构；加快建设跨省跨区的直流输电工程，由单一的水电外送大基地转变为中国西部水风光“多送多受”的清洁能源立体主枢纽；聚焦特高压、虚拟电厂、氢能储能等领域的核心技术研发和应用，打造新型电力系统“样板区”。

新型电力系统是新型能源体系的核心。中国科学院院士、中国电科院名誉院长周孝信分析称，新型电力系统安全经济运行面临一系列新挑战。对此，他建议发展储能技术，深度挖掘各类储能资源；挖掘存量煤电资产价值，加快推进煤电转型；实现源端多能互补综合能源电力系统，建设多能互补的综合能源基地及源端电力网络；建设大规模能源电力传输系统，发展电力电子技术，加大数字化智能及相关技术的创新力度。

打造新型能源体系，如何加快新能源开发，丰富电源结构？“到2030年，四川水电的开发将逐步接近尾声，而风光这些新能源可能处于大规模开发的状态。四川新能源储量非常丰富，在甘孜、阿坝、凉山、攀枝花这些区域，总计有2.7亿千瓦。”四川省电力行业协会常务副理事长陈云辉认为，高质量构建新型电力系统在四川势在必行，“根据新型电力系统的建设，国网四川省电力公司将推动新能源高质量发展，加强各地电网协调，推进电网数字化智能化建设，提升电网调节能力，加强新型电力调控体系和负荷管理系统建设，促进全社会节能提效。”

中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委书记、董事长何彦锋表示，要在结构上统筹电力和电量，加强多元化电力保供能力建设，推动新能源成为电量供应的主体，加快开发建设龙头水库和大型水电，科学合理布局火电等兜底保障电源，依托主要流域水风光一体化，促进新能源开发应用因地制宜布局新型储能。

东方电气(成都)氢能科技有限公司副总经理谢光有预测，在四川省新型电力系统中，氢能将扮演不可或缺的角色，“现在氢能还没有真正市场化，处于先导期。在四川，氢能综合成本还是偏高，规模效应还是比较小，个别的关键核心技术需要集中攻关。”他建议最大程度降低氢能的综合成本，针对四川省资源禀赋比较丰富和多元，因地制宜打造氢能应用场景，同时要强化安全管理。

新型能源体系还需要更加“智慧”的能源管理方式。“传统上，我们需要多少用电就要发多少电，这种平衡方式需要极大转变。”清华大学电机系主任，清华四川能源互联网研究院院长康重庆表示，这一转变的最核心要义是灵活资源的出现，“所以产生了虚拟电厂的概念，它是一种清洁低碳、安全高效的解决方案，将分布式电源、电动汽车、分布式储能等用户侧的海量资源，通过灵活的信息技术和高效市场化手段聚合在一起，给电力系统起到最好的支撑效果。”康重庆称，四川高度重视虚拟电厂建设，“特别是政策、机制、市场、环境、模式等方面，四川具备良好的条件。把这些要素联动起来，四川虚拟电厂将发展得越来越好。”(完)

(责编：罗知之、陈键)
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