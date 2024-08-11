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乡村游“热”潮涌动 点燃夏日经济新动能

人民网记者 王绍绍
2024年08月11日08:56 | 来源：人民网
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田园观光、农事采摘、民俗体验、亲子休闲……这个夏天，乡村游、避暑游“热”度不减，为夏日经济注入新动能。

文化和旅游部最新数据显示，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

近期，文旅市场进入“黄金期”，各地备足“文旅大餐”，乡村游丰富多彩，点燃夏日活力。

吉林柳河县依托当地特色农产品，先后开展美食大集、旅游产品大集等特色活动，打造乡村旅游的“农味儿”，向游客展示东北小城的旅游风貌；云南玉龙县，小阿昌村推出了集采、食、游为一体的乡村旅游，“采菌游”让游客体验采摘野生菌的乐趣，当地农产品也迎来了销售热潮；江苏常州延伸乡村旅游产业链，深度挖掘乡村“名特优新”土特产，让黄家荡大闸蟹、胡芦洲大米这些“明星农产品”成为当地农业的“王牌代言”，带旺乡村旅游。

业内专家表示，近年来，乡村文旅融合呈现出前所未有的活跃态势，规模持续扩大、业态逐渐丰富、产品结构不断优化，为促进乡村文旅产业转型升级、乡村居民生活质量提高提供了有力支撑。

向美而行，向“新”而兴。文旅融合走出新路径，正不断涌现新业态、新模式，乡村旅游也日语迈向“升级版”模式。

江苏连云港培育20余个知名度较高的乡村旅游节庆活动，以“客流”为商机，带动农业项目开发和农户发家致富，此外，当地建设了一大批可供休闲度假、观光体验的乡村旅游产品资源，形成综合配套“服务圈”，以撬动经济发展；安徽泾县做精特色旅游民宿，通过实施“民宿+研学”“民宿+非遗”“民宿+田园”，不断拓展体验区间，将文旅资源优势转为经济优势、产业优势，拉动旅游增长。

绿水青山就是金山银山。近期，全国文旅消费规模不断增长，乡村旅游已逐渐成为旅游市场的一个重要板块。

乡村旅游的快速发展，得益于我国出台的一系列文旅产业发展政策。《全国乡村产业发展规划(2020—2025年)》《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》……一系列政策措施推动着乡村旅游发展驶上快车道，一批生态美、生产美、生活美的乡村旅游目的地正在蓬勃发展。

业内专家建议，要充分挖掘、整合、利用好优势特色资源，积极打造“农业+文化+旅游”多元融合业态，探索乡村振兴农文旅体融合发展新路径。

“用新质生产力为乡村文旅发展注入活力，要关注新技术的发展，加快新技术的推广应用。”全国旅游标准化技术委员会主任孙若风认为，未来，要进一步发挥数字化建设的作用，有效利用自上而下、覆盖城乡的文化事业体系网络，让图书馆、博物馆、美术馆、非遗传习基地等成为乡土文化展示的窗口，推动乡村文旅产业不断发展，从而丰富基层文化建设的内容，增加地方特色文化的吸引力，实现文化事业与乡村产业、城市与乡村的互利共赢。

(责编：罗知之、吕骞)
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